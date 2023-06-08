Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він зауважив, що членство країни-агресорки в ООН потрібно було призупинити ще півтора року тому. Так само як і в МАГАТЕ.

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Інструмент шантажу

Подоляк впевнений, що після захоплення росіянами на певний час Чорнобильської АЕС та сьогоднішньої ситуації на ЗАЕС, зрозуміло, що Росія генерує велику небезпеку.

Тому МАГАТЕ не треба робити вигляд, що вони не розуміють цю небезпеку. Вони пропонують залишити у Росії інструмент шантажу,

– наголосив Подоляк.

Водночас МАГАТЕ має донести до Росії наступне:

по-перше, ми призупиняємо членство Росії в організації;

по-друге, звільняємо багатьох працівників з російським громадянством, які перебувають в керуючих органах МАГАТЕ;

по-третє, пропонуємо на певний час заблокувати компанію "Росатом".

Михайло Подоляк про ставлення до Росії міжнародних організацій: дивіться відео

Україна не стоїть на колінах

Замість цього світові інституції нібито продовжують чекати, що ще вкрай негативного може зробити Росія. Як ще вона може принизити міжнародне право, глобальний світовий порядок, демократію і навіть ООН, де, напевно, "подобається" стояти на колінах перед країною-агресоркою.

Але це не про Україну, тому що вона якраз не стоїть на колінах. Ба більше, вона не дозволить світу стояти на колінах перед Росією. Вже настоялись,

– підкреслив радник ОПУ.

Захід, на думку Подоляка, тривалий час намагався інтегрувати Росію у світову спільноту, мовляв, "давайте Росія стане членом НАТО". Або ж давайте, удамо, що Росія – це "дуже важливий партнер і посадимо в G7".

Маленьку нікчемну країну посадимо там, щоби вона масштабувала свої потенційні злочини. Давайте ми удамо, що не зрозуміємо, що Росія готує війну в Грузії, в Сирії, в Україні тощо,

– нагадав він.

Однак Україна не дозволить світу це робити, тому що не погодиться на пропозиції, які звучали у 2014 році – "обміняти території на мир".

"Нині Україна не дозволить світу інформаційно, дипломатично та військовим шляхом програти перед Росією. А також залишити її такою, як вона є нині", – відзначив Михайло Подоляк.

Важливо! Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після підриву Каховської ГЕС наголосив, що рівень води в резервуарах ЗАЕС знижується на 5 – 7 сантиметрів за годину. Станом на вечір 7 червня він вже опустився на 2,8 метра та досяг 14,03. У випадку падіння рівня нижче 12,7 метра, ЗАЕС не зможе перекачувати воду з водойми на майданчик.

Ситуація на Запорізькій АЕС