Помахаем ручкой, работайте с россиянами, – Рябцев о бездействии МАГАТЭ по поводу ЗАЭС

При всей угрозе, которую россия создает для мировой безопасности из-за провокации на Запорожской АЭС, МАГАТЭ лишь "выражает беспокойство". Если такое бездействие будет продолжаться, то в существовании организации нет никакого смысла.

В этом случае нет никакого смысла и продолжать финансировать эту организацию. Такое мнение в эфире 24 каналу высказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

К слову российские оккупанты с автоматами на атомной станции ходят пьяные, – работник ЗАЭС.

Сможет ли россия переподключить ЗАЭС

Специалист пояснил, что для переподключения Запорожской АЭС на российскую энергосеть необходимо, чтобы у диспетчера была вся информация о работе южной энергетической системы Украины.

Получать эту информацию он не сможет, ведь нет физической возможности. Сделать так, чтобы АЭС обеспечивало Крым или другие оккупированные территории? Оккупированные территории она и так сейчас обеспечивает,

– заметил Геннадий Рябцев.

Относительно Крыма, отмечает он, одна линия электропередачи всегда ненадежна, учитывая наличие украинских партизан на оккупированных территориях.

В то же время, он отметил риски для энергетической безопасности в условиях, когда станция оккупирована, а на ее территории расположено тяжелое вооружение, а с территории вблизи ЗАЭС продолжаются обстрелы украинских позиций.

"К сожалению, мы видим, что МАГАТЭ ограничивается лишь высказыванием глубокой обеспокоенности. Нужна постоянная мониторинговая миссия МАГАТЭ на ЗАЭС, чтобы мир знал объективную информацию о том, что происходит в каждом из корпусов", – подчеркнул эксперт по энергетике.

Геннадий Рябцев о ситуации на ЗАЭС и бездействии МАГАТЭ: смотрите видео

Влияние россии на МАГАТЭ

Специалист также отметил, что россия как одно из ведущих ядерных государств, обладающее полным ядерным циклом, работает в МАГАТЭ и оказывает на нее значительное влияние.

В то же время это не означает, что международная организация должна выполнять все прихоти одного из ее членов. Украина тоже является членом этой организации. Поэтому она должна сделать все, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов, в частности через международные механизмы.

Если эта организация не может что-то сделать, то нужно помахать ей ручкой и сказать: все, работайте там со своими россиянами, целуйтесь с ними и дальше,

– заявил Геннадий Рябцев.

По его словам, в этом случае нет никакого смысла в существовании такой бюрократической структуры. В частности, для Украины нет смысла платить взносы для существования МАГАТЭ.

На территории Запорожской АЭС пожар и задымление: смотрите видео