Бежавшему в Беларусь пограничнику Польши объявят обвинение в дезертирстве

Бежавшему в Беларусь польскому пограничнику объявят обвинение в дезертирстве с отягчающими обстоятельствами. Ему грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Александра Скринарж. Уже в ближайшее время на арест Эмиля Чечко выдадут ордер.

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По данным следствия, военный во время исполнения служебных обязанностей вблизи города Наревка бежал через границу на территорию Беларуси, чтобы навсегда покинуть военную службу.

Чечко вечером 16 декабря оставил свое оружие в расположении части. Впоследствии военного задержали в пограничной полосе.

После этого он попросил у Беларуси политическое убежище из-за несогласия с миграционной политикой своей страны.

После побега пограничник дал большое интервью белорусским провластным СМИ.

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Что этому предшествовало

В Польше на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы заявили о пропаже военного.

Уже 17 декабря белорусский Госпогранкомитет сообщил о польском военнослужащем, который попросил у Беларуси политического убежища.

Впоследствии в польском Минобороны заявили, что приняли меры в отношении руководства дезертировавшего солдата.

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