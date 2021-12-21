Про це повідомила речниця окружної прокуратури Варшави Олександра Скрінарж. Вже найближчим часом на арешт Еміля Чечко видадуть ордер.

До теми Польський прикордонник втік до Білорусі: пропагандисти записали з ним інтерв'ю

За даними слідства, військовий під час виконання службових обов'язків поблизу міста Наревка втік через кордон на територію Білорусі, аби назавжди покинути військову службу.

Чечко ввечері 16 грудня залишив свою зброю у розташуванні частини. Згодом військового затримали у прикордонній смузі.

Після цього він попросив у Білорусі політичний притулок через незгоду з міграційною політикою своєї країни.

Зверніть увагу! Після втечі прикордонник дав велике інтерв'ю білоруським провладним ЗМІ.

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Що цьому передувало

У Польщі на ділянці прикордонної застави Тушемля Гродненської прикордонної групи заявили про зникнення військового.

Вже 17 грудня білоруський Держприкордонний комітет повідомив про польського військовослужбовця, який попросив у Білорусі політичного притулку.

Згодом у польському Міноборони заявили, що вжили заходів щодо керівництва солдата, який втік.

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