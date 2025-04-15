Депортация и возвращение домой? Что ждет миллионы украинских беженцев в ЕС

Временная защита для 4,3 миллиона украинцев, проживающих в ЕС, истекает в марте 2026 года. Сейчас в Евросоюзе еще не разработали конкретную стратегию, как действовать дальше, но уже рассматривают различные варианты, в том числе и возвращение к национальным визам.

Чего ожидать украинцам, грозит ли им депортация и когда возможно решение относительно легального статуса украинских беженцев – узнавала корреспондентка 24 Канала.

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Как в ЕС ищут решение для украинских беженцев

После полномасштабного вторжения, в марте 2022 года, Евросоюз ввел в действие Директиву о временной защите, чтобы предоставить убежище украинцам.

По данным Евростата, по состоянию на конец февраля 2025 года этот статус получили 4,3 миллиона украинцев.

Больше всего беженцев приняли Германия (1 177 800 человек), Польша (994 790 человек) и Чехия (397 750 человек). С тех пор действие Директивы уже четыре раза продолжали, хотя документ предусматривает максимальную трехлетнюю пролонгацию.

Сейчас ее действие истекает в марте 2026 года, и пока ЕС не определился с окончательной стратегией в отношении украинских беженцев.



Украинцы в Европе по состоянию на 2025 год / Инфографика Eurostat

"Мы рассматриваем различные варианты, в частности продолжение или не продолжение временной защиты в зависимости от развития событий, переход к национальным статусам для работы, обучения или семейных обстоятельств, а также поддержку тех, кто возвращается домой в Украину", – сказал представитель Еврокомиссии по вопросам внутренних дел ЕС Маркус Ламмерт.

Аналитик по вопросам миграции Центра европейской политики Анастасия Каратзас рассказала 24 Каналу, что вероятность дальнейшего продления временной защиты вполне реальна – это позволило бы государствам-членам ЕС выиграть время для разработки долгосрочной стратегии.

В то же время я считаю, что для некоторых украинцев в определенных странах может остаться вариант перехода к национальному статусу, если такая возможность предусмотрена. В некоторых государствах-членах эта опция уже есть, и, думаю, ничего не мешает воспользоваться ею. Если украинцы выберут именно этот путь, это может дать им больше стабильности и уверенности в будущем,

– говорит аналитик.

Старший научный сотрудник Центра глобальной Европы аналитического центра GLOBSEC Владислава Губалова также считает, что хотя механизм временной защиты может быть продлен, одновременно есть необходимость постепенно выходить за его пределы.

На практике временная защита работает по-разному в разных странах ЕС. Отличаются условия по жилью, трудоустройству, социальной помощи и тому подобное. И эти правила могут меняться со временем.



К примеру, украинец в Польше получит одну форму поддержки, а в Чехии – совсем другую, хотя формально оба находятся под действием одной и той же директивы.

"Поэтому на уровне ЕС есть стремление обеспечить, чтобы выбранный подход был сбалансированным и предсказуемым. Одним из возможных вариантов могло бы стать введение общих условий и предохранителей, которых должны придерживаться как государства-члены, так и сами беженцы, на пути к более постоянному статусу проживания", – рассказала Владислава Губалова в комментарии 24 Каналу.

По ее мнению, такой подход позволил бы украинцам постепенно и последовательно перейти к более длительному статусу пребывания, без риска правовой неопределенности. Это сделало бы процесс более контролируемым и справедливым – независимо от того, в какой именно стране ЕС находится человек.

Возможна ли депортация украинцев

В случае прекращения действия Директивы о временной защите, украинцы смогут оставаться в странах ЕС или на других легальных основаниях (например, визах или видах на жительство), или по правилам безвизового режима, который позволяет пребывание до 90 дней. Хотя массовая депортация украинцев выглядит маловероятной, эксперты не исключают определенных рисков.

Риск заключается в том, что если не будет продолжения, если страны-члены не введут альтернативные варианты для украинцев, и если мы не будем иметь консенсуса или решения ЕС по этому – тогда украинцы могут оказаться в ситуации нелегального пребывания. И это может существенно ограничить их доступ к услугам и социальной поддержке. А в некоторых случаях это может означать и риск депортации,

– предупреждает Анастасия Каратзас.

В то же время она подчеркивает: на уровне ЕС пока не ведут обсуждения такого сценария, и в целом он считается маловероятным. Это мнение разделяет и Владислава Губалова из аналитического центра GLOBSEC. По ее словам, Евросоюз сейчас работает над тем, чтобы избежать ситуации, когда миллионы людей окажутся без всякого правового статуса.

"Более четырех миллионов украинцев остаются в правовой неопределенности – и это точно не в интересах ни ЕС, ни отдельных стран-членов, ведь такая ситуация только усилит давление на их системы предоставления убежища", – объясняет Губалова.

По ее мнению, если не будет согласованного перехода от статуса временной защиты к другим формам долгосрочного пребывания или добровольного возвращения в Украину, тогда определенная уязвимость таки может возникнуть. Однако, как показывает опыт реализации других инициатив, в частности Пакта о миграции и убежище, фактическое внедрение таких жестких мер обычно оказывается достаточно ограниченным.

Интеграция в ЕС или возвращение домой

Анастасия Каратзас считает, что вопрос интеграции украинцев в ЕС и их возможного возвращения домой является чрезвычайно сложным. По ее словам, важно одновременно предоставлять людям возможность стать самодостаточными во время их пребывания в ЕС, и поддерживать их в возвращении домой, когда это безопасно и если они этого хотят.

"Эти две вещи не являются взаимоисключающими. Они могут происходить одновременно. Например, интеграционные программы, которые дают украинцам навыки для работы в Европе, могут быть совмещены с потребностями Украины в процессе восстановления и реконструкции", – отмечает эксперт.

По ее словам, предоставление возможностей для интеграции является важным не только для самих беженцев, но и для государств, которые их принимают. Такой подход уменьшает нагрузку на социальные службы и снижает уровень зависимости от государственной поддержки.

Чем больше у украинцев будет самостоятельности, тем легче они смогут принять решение о возвращении, если и когда они этого захотят,

– добавляет она.

В то же время даже если возвращение станет безопасным, должна быть реальная перспектива возвращения, в частности с обеспечением рабочих мест и функционированием государственных услуг в Украине.

"Европейский Союз имеет возможности для сотрудничества с украинскими партнерами, чтобы обеспечить такую перспективу. Если украинцы станут самодостаточными здесь, они могут способствовать восстановлению страны через денежные переводы", – отмечает Анастасия Каратзас.

Аналитик Владислава Губалова добавляет, что в ЕС вопрос временной защиты, вероятно, постепенно будет смещаться в сторону интеграционных политик. Несмотря на финансовые вызовы для стран-членов и трудности, связанные с интеграцией большого количества людей, она отмечает: в европейском политическом пространстве существует общее понимание, что украинские беженцы уже делают положительный вклад в общество и экономику.

Бывший еврокомиссар по вопросам труда и социальной политики Николас Шмит также отметил успешную интеграцию украинцев на европейском рынке труда.



По его словам, по состоянию на октябрь 2024 года среди 4,3 миллиона украинцев, находящихся в ЕС, 1,6 миллиона уже трудоустроены. В то же время 31,8% от общего количества украинских беженцев составляют дети.

Украинское правительство, со своей стороны, подчеркивает важность возвращения граждан домой, в частности для участия в процессах восстановления. Для этого создано Министерство национального единства, а также планируется открытие Хабов единства на территории стран ЕС. Однако, комментируя вопрос продления временной защиты, профильный министр Алексей Чернышов заявил, что такой статус должен сохраняться до наступления долговременного и устойчивого мира.

"Мы внимательно отслеживаем эти процессы и активно участвуем в международных консультациях, чтобы отстаивать интересы украинцев", – сказал министр.

Страны ЕС уменьшают финансовую помощь для украинских беженцев

Анастасия Каратзас признает, что страны-члены ЕС уже начали отменять или уменьшать финансовую поддержку для украинских беженцев. По ее мнению, эта тенденция будет только расти, в частности из-за "меняющихся геополитических обстоятельств" и сокращения американской помощи для стран Центральной и Восточной Европы.

Некоторые страны-члены ЕС или уменьшили финансовую поддержку, или ставят финансовую поддержку в зависимость от таких вещей, как необходимость найти работу,

– констатирует аналитик.

Каратзас также отмечает, что недавно Европейский суд аудиторов опубликовал отчет, в котором говорилось о трудностях в понимании того, как именно средства, выделенные на поддержку украинцев, были потрачены. Это вызывает определенное беспокойство, ведь было трудно понять, как эти средства использовались на практике.

По ее словам, в обсуждениях относительно будущих финансовых программ ЕС должно быть четко продемонстрировано, как эти средства были потрачены эффективно, чтобы можно было обосновать дальнейшее финансирование.

"Если будут предоставлены конкретные данные, которые четко демонстрируют успех финансирования через определенные программы, это значительно облегчит аргументацию в пользу продолжения таких финансирований", – подчеркивает Каратзас.

Отметим, что решение о дальнейшей судьбе украинских беженцев могут принять в середине июня этого года, когда в Брюсселе на заседание Совета ЕС соберутся министры внутренних дел.