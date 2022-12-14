Несмотря на пропаганду: на Балканах готовы принимать украинских беженцев

В Сербии 10 декабря состоялась конференция "Quo Vadis, украинское общество Юго-Восточной Европы?". На ней политики и эксперты обсудили тему украинских беженцев, которые ищут убежища на Балканах.

Для беженцев очень важно, чтобы в стране было украинское общество

Украинские беженцы выбирают для жизни страны Евросоюза. Так на конференции обсудить, как сделать так, чтобы балканские страны были более открытыми для украинцев.

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По официальным данным, с начала полномасштабной войны в Сербию прибыли 23 тысяч человек из Украины. При том, что в общей сложности покинуть свой дом были вынуждены около 7 – 12 миллионов украинцев. Вице-президент Европейского конгресса украинцев Мирослав Гочак подчеркнул, что беженцы в основном едут в страны ЕС.

Больше всего их в Чехии, Польше и Германии. Мне кажется, больше миллиона беженцев. Почти год прошел с начала войны (полномасштабной – 24 канала), а в некоторых странах дети беженцев уже пошли в школу. Однако есть большая мозаика проблем,

– сказал Гочак.



Гочак назвал основные проблемы, возникающие у беженцев / Фото Autonomija

Среди этих проблем есть адаптация к новой среде. Очень важно, чтобы в стране, в которую приехали беженцы, было большое украинское общество. Именно она позволит быстрее влиться в новое окружение и обрести поддержку.

Гочак отметил, что сейчас нет стран, где не было бы развитой украинской общины. В странах Балканского полуострова она тоже есть.

Из-за российской пропаганды сербы не понимают войны в Украине

Цель конференции "Quo Vadis, украинское общество Юго-Восточной Европы?" – внести вклад в сеть украинской общины на Западных Балканах. Политики, чиновники и ученые обсудили возможности сотрудничества и проблемы разных стран.Для них важно повышать имидж украинцев в странах Балканского полуострова, чтобы беженцам было комфортно жить там.

В Сербии есть мощное влияние российской пропаганды, поэтому возникают ситуации, когда украинских беженцев дискриминируют. Правда, такие случаи – единичны. Они встречаются в школах или маленьких общинах, где живут 1 – 2 украинские семьи.

Есть неудобства. Есть примеры. Но это не массово. В Сербии же большое влияние российской пропаганды и непонимания украинского вопроса и истории.

– объяснил Гочак.



Конференция была посвящена вопросу украинских беженцев / Фото Autonomija

Боснию и Герцеговину украинцы тоже избегают. Профессор Мирослав Бобрек отметил, что в его страну беженцы едут только, если у них есть родственники или друзья. Однако в Боснии и Герцеговине есть люди и организации, которые готовы принять беженцев и помогать им, пока те не решат, что делать дальше.

Не считая того, политика Милорада Додика нацелена на Россию. Сербский народ также имеет культурно-исторические связи с Россией. Такая атмосфера является источником страха для беженцев, которые хотели бы приехать в Боснию и Герцеговину.

– отметил Бобрек.

В комментарии 24 канала вице-президент Европейского конгресса украинцев Мирослав Гочак отметил, что на конференции обсудили вопросы соблюдения прав украинцев и украинских общин в балканских странах, влияние российской войны и сотрудничество общин с правительствами стран, на территории которых они проживают, разрушение стереотипов об Украине и украинцах.

Гончак отметил, что правительства Сербии, Хорватии, Венгрии и Румынии выделяют большие средства на жизнь украинской общины. Однако в Сербии конгресс будет работать над борьбой с российской пропагандой.

Будем стараться возможно хотя бы раз в год или раз в полгода организовывать региональные встречи украинских организаций и лидеров украинских общин под патронатом Европейского конгресса украинцев. Возможно, будем организовывать и в других балканских странах,

– отметил Гочак.

Будет ли снова поток беженцев из Украины

Гочак подчеркнул, что сейчас россияне совершают энергетический геноцид украинцев. Из-за проблем со светом и теплом может возникнуть новая волна беженцев. Поэтому важно, чтобы страны Балканского полуострова открыли свои двери для них.



В Сербии прошла важная для украинцев конференция / Фото Autonomija