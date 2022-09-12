В Париже избили 2 женщин из Изюма, которые слушали украинские песни: это могли сделать россияне

В Париже с двумя украинками случилась беда. Их избили.

Предполагают, что это могли сделать россияне. По словам женщин, это сделали россияне из-за того, что звучала украинская музыка.

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Реакция МИД

Об инциденте, произошедшем вечером 11 сентября в Париже, первым сообщил вице-президент Объединения украинцев Франции Владимир Когутяк. Именно он предположил, что нападающими могли быть россияне. Кто за этим стоит – очевидно, будет выяснять полиция.

За случай уже взялось наше Министерство иностранных дел. Как сообщил спикер Олег Николенко, ведомство поручило украинскому посольству в Париже взять на особый контроль дело избиения двух украинок.

Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь,

– сказал Николенко.

Он заверил, что нападавшие должны быть наказаны. В то же время пока не сообщил подробностей о том, кто же избил украинских женщин.

Что говорит пострадавшая

Одна из женщин по имени Алина рассказала, что вместе с мамой в начале апреля уехала из Изюма Харьковской области, который тогда был оккупирован.

Недавно они переехали во французский поселок Рокбрюн-Кап-Мартен на Лазурном побережье близ Ниццы. По ее словам, на улицах слышно много русского языка с характерным московским акцентом.

В воскресенье около 22:00 женщины прогуливались по селу, разговаривали и слушали на телефоне украинскую песню, которую прислал знакомый.

Нам навстречу шли четыре человека: два мужчины, один качок, другой худой и высокий, а сзади женщина с ребенком. Мы вроде миновали друг друга и свернули на боковую дорогу,

– вспоминает Алина.

Тогда один из прохожих вроде бы воскликнул им вдогонку по-русски: "Я из Киева". Что это значит – неизвестно, как и то, действительно ли мужчина был родом из Украины. По словам женщины, они ничего не отвечали на это. Тогда свернули на боковую улицу и их догнал мужчина.

"От первого удара я лежала на асфальте. Всего было два удара. Маму ударил трижды. У нее сломан нос. У нас обоих сотрясение мозга", – рассказала женщина.

Пострадавшие вызвали скорую и полицию. Их показания записали и оказали медицинскую помощь. На следующий день Алина уехала в полицию и написала заявление о нападении и избиении.

Пока украинки в удовлетворительном состоянии, места удара болят и отекают, кружится голова. Они надеются, что нападавших накажут.

Россиянка избила украинку

Случай во Франции не первый. Россиян ненавидит весь цивилизованный мир и они бесятся. Бьют украинцев и в россии. В частности, в российском Петропавловске-Камчатском россиянка набросилась на 14-летнюю украинскую девочку, сбежавшую в россию из Луганска. Похоже, что приняли их там не очень гостеприимно, как обещали.

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