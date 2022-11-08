Церемония прошла 4 ноября. По данным издания, 43-летний Овчачек сошелся со своей избранницей весной.
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Как прошла свадьба
Свадебная церемония прошла в костеле. Праздновали в тесном семейном кругу.
Как известно, жена Овчачека родом из Украины. Они познакомились, когда он предложил ей жилье в рамках помощи беженцам. Также сообщается, что у нее есть сын дошкольного возраста.
Овчачек является пресс-секретарем президента Чехии Милоша Земана с 2013 года.
Как Чехия помогает Украине в войне против России
- 3 ноября парламент Чехии согласовал резолюцию, в которой признали, что действующий режим в России – террористический. Депутаты осудили путинскую агрессию против Украины. Такую резолюцию поддержал Комитет иностранных дел в парламенте Чехии.
- Украина получит от Чехии 90 танков Т-72 Это достаточно значительное количество боевых машин, чтобы компенсировать определенные потери, понесенные ВСУ. Однако это танки уровня 80-х годов прошлого века, поэтому они будут нуждаться в модернизации. По мнению военного эксперта, в первую очередь будет проведено усиление защиты.
- 25 октября правительство Чехии решило усилить визовые ограничения для российских граждан. Страна официально закрыла россиянам въезд на основании кратковременных шенгенских виз.
- В чешском городе Литомержице неизвестные решили несколько видоизменить памятник красноармейцу. В частности, на постамент дорисовали стиральную машинку. Кроме того, статую обрисовали красным цветом, который может символизировать кровь.
- Министр обороны Чехии Яна Чернохова анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. По ее словам, во время заседания Кабмина были внесены предложения по технике, которую можно передать для ВСУ.
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