Церемонія відбулась 4 листопада. За даними видання, 43-річний Овчачек зійшовся зі своєю обраницею навесні.

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Як пройшло весілля

Весільна церемонія відбулась у костелі. Святкували у тісному сімейному колі.

Як відомо, дружина Овчачека родом з України. Вони познайомилися, коли він запропонував їй житло в рамках допомоги біженцям. Також повідомляється, що в неї є син дошкільного віку.

Овчачек є прессекретарем президента Чехії Мілоша Земана з 2013 року.

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