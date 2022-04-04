Множество растяжек возле домов и на входах в квартиры, – Монастырский о разминировании Киевщины

Российские оккупанты отвели свои войска из Киевщины для перегруппировки. После себя они оставили не только тела замученных мирных жителей, но и множество опасностей для оставшихся в живых – мин и растяжек в домах, лесах, дворах и т.д.

Многие решили остаться в родных городах и селах после ухода захватчиков. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает 24 канал.

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Оккупанты оставили после себя множество растяжек

Монастырский отметил, что в Киевской области есть десятки городов и сел, которые по состоянию на сегодняшний день опасны. В частности, речь идет о Буче, Ирпене, Гостомеле, Макарах, Бородянке, Копыле, Мотыжине и других населенных пунктах.

"Буквально сегодня посетил несколько этих мест и общался со спасателями. Они говорят, что мы фактически пробили там тропы в некоторые дома. В Буче немного больше местного населения осталось. В других городах другие тропы – заминированы", – заметил министр.

Специалисты двигаются шаг за шагом, потому точное количество погибших мирных жителей пока не называют. По словам Монастырского, эта цифра, очевидно, будет измеряться сотнями.

Вывозят трупы, описывают. Работают специалисты, судмедэксперты, разминируют. Очень много растяжек, особенно в лесополосах, у домов на входе в квартиру. Поэтому пока говорить о разминировании опасно,

– добавил министр.

По его словам, в населенных пунктах Киевщины есть десятки людей, которые остались и пережили эти ужасы. Часть людей вывезли в первые дни освобождения, то есть 2 – 3 апреля.

"Те, кто желал или нуждался в помощи, медицинской помощи, в первую очередь, был вывезен в больницы Киева. Была предоставлена ​​необходимая помощь. Была предоставлена ​​возможность получить доступ к свежей воде и продуктам", – рассказал Монастырский.

Министр подытожил, что также было много жителей, пожелавших остаться в родных селах и городах, где они пережили 30 страшных дней оккупации

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