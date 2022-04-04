Багато людей вирішили залишитися у рідних містах та селах після відходу загарбників. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє 24 канал.

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Окупанти залишили після себе безліч розтяжок

Монастирський зауважив, що у Київській області є десятки міст та сіл, які станом на сьогодні є небезпечними. Зокрема, мовиться про Бучу, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Бородянку, Копилів, Мотижин та інші населені пункти.

"Буквально сьогодні відвідав кілька цих місць і спілкувався з рятувальниками. Вони кажуть, що ми фактично пробили там стежки до деяких будинків. В Бучі трохи більше місцевого населення залишилося. В інших містах інші стежки – заміновані", – зауважив міністр.

Фахівці рухаються крок за кроком, тому точну кількість загиблих мирних мешканців поки не називають. За словами Монастирського, ця цифра, очевидно, вимірюватиметься сотнями.

Вивозять трупи, описують. Працюють спеціалісти, судмедексперти, розміновують. Дуже багато розтяжок, особливо в лісосмугах, біля будинків на вході у квартири. Тому поки що говорити про розмінування небезпечно,

– додав міністр.

За його словами, у населених пунктах Київщини є десятки людей, які залишилися і пережили ці жахіття. Частину людей вивезли в перші дні звільнення, тобто 2 – 3 квітня.

"Ті, хто бажав чи потребував допомоги, медичної допомоги, в першу чергу, був вивезений в лікарні Києва. Була надана необхідна допомога. Була надана можливість отримати доступ до свіжої води та продуктів", – розповів Монастирський.

Міністр підсумував, що також було багато жителів, які забажали залишитись в рідних селах та містах, де вони пережили 30 страшних днів окупації

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