Безлюдная и тихая: как выглядит Одесса во время затяжного комендантского часа

В Одессе сейчас необычно спокойно: в городе длится долгий комендантский час, во время которого нельзя выходить на улицу даже днем.

Местные журналисты решили показать, как живет Одесса во время длительного комендантского часа. Кажется, в городе давно не было так тихо.

Важно ДБР задержало доверенных лиц Кивы, которые должны были организовывать провокации с титушками в Одесской области

Ни людей, ни машин

На улицах слышно, как поют птички: нет ни автомобилей, ни людей, лишь порой бездомные кошки бегают по улицам. Все магазины, рестораны, офисы, торговые центры и другие заведения закрыты.

Как живет Одесса во время долгого комендантского часа: смотрите видео

Напомним, недавно в Одессе ввели длительный комендантский час, который начался в 22:00 1 мая и закончится в 5:00 3 мая. Такие жесткие ограничения ввели через 2 мая, которое является сакральной датой для россиян. Тогда, в 2014 году, в Одессе во время массовых столкновений погибли почти полсотни человек, а около 200 получили ранения.

Мы предполагаем, что возможны провокации. Для того, чтобы максимально обеспечить спокойствие и мир наших людей, а также общественный порядок, сдерживать ситуацию в городе и области, – объявлен удлиненный комендантский час, – отмечал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Противостояние в Одессе 2 мая 2014 года: что произошло

Тогда в преддверии матча проукраинские футбольные фанаты "Черноморца" и "Металлиста" организовали мирный марш "За единую Украину". Однако на них напали пророссийские диверсанты из "Антимайдана".

Первыми погибшими в результате столкновений оказались активист Евромайдана Андрей Бирюков и участник "Правого сектора" Игорь Иванов. Всего из-за нападения провокаторов из "Антимайдана" погибли 6 украинских активистов на улице Греческой.

Во время боев использовали как обычную брусчатку, так и огнестрельное оружие и свето-шумовые гранаты.

Через некоторое время столкновения перенеслись на Куликово поле, где находился палаточный городок "Антимайдана". Его полностью сожгли, а конфликт разгорелся возле Дома профсоюзов: там пророссийские диверсанты забаррикадировались и обустроили огневые позиции.

На одном из обнародованных видео из Дома профсоюзов видно, как здание начинает загораться изнутри. Вероятно, кто-нибудь из пророссийских активистов неудачно бросил коктейль Молотова. Из-за пожара там погибли 41 диверсант и работница самого Дома профсоюзов. Всего в результате столкновений было 48 жертв.

Смотрите, как россияне оправдывают циничный ракетный удар по Одессе: