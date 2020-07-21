Накануне судья Ольга Ступак не побоялась соврать о своих доходах и благодаря этому стала судьей Верховного Суда. А докладчиком по этому делу была член Высшего совета правосудия Наталья Краснощекова, которую избрали на должность сомнительным образом.

НЕчесть недели

По данным журналистов "Бигус.инфо" и активистов Автомайдана, кандидатуру Краснощековой согласовали заранее. Список с ее именем раздавали на съезде судей в 2018 году. Подробнее о скандальном члене ВРП – в видеоблоге "Честь і НЕчесть" на 24 канале.

Чем отличилась Краснощекова?

Обычно, находятся всего несколько членов ВРП, а не из судейской тусовки, которые занимают объективную позицию и голосуют за наказание судьи. Но на этот раз 11 из 12 членов поддержали предыдущее решение дисциплинарной палаты не наказывать Ступак за ложь и позволили ей остаться на должности.

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Хотя тогда о ней негативной информации особо не было, Краснощекова уже успела отметиться на должности. Она докладывала в деле по жалобе на киевскую судью Букину, которая путем исправления описки фактически изменила судебное решение.

Также она помогла судье Окружного административного суда Киева Качуре произвольно забрать малолетнего ребенка у своей матери. Несмотря на очевидность нарушения, Краснощекова рекомендовала отказать в открытии производства по Букиной.

А еще она помогла с почестью уйти в отставку полтавскому судье Струкову, который давил на свою коллегу – судью-разоблачительницу Ларису Гольник.



Нечесть недели / Скриншот из видео

Премию "НЕчесть недели" получает член Высшего совета правосудия Наталья Краснощекова, которая докладывала по делу Ступака и других членов ВРУ, которые допустили безнаказанность за ложь.

Честь недели

В 2014 году парламент принял закон об очищении власти – так называемый закон о люстрации. Его целью было не допустить к участию в управлении государственными делами лиц, которые помогли узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем. А также многочисленным нарушениям прав и свобод человека во время Революции Достоинства.

Под действие закона попали и члены Высшего совета юстиции (предшественницы Высшего совета правосудия). В частности, Владимир Колесниченко, который возглавлял ВСЮ в течение 2010 – 2013 годов, и в соответствии с законом о люстрации не должен бы занимать судейские должности в течение 10 лет.

Судья Владимир Колесниченко / Фото zib.com.ua

Именно Высший совет юстиции должен был обеспечивать независимость и профессионализм судебной власти и сделать невозможным давление со стороны администрации Януковича на судей, который привел к нарушениям прав сотен людей во время Майдана.

Вместо того, члены ВРУ, во главе с Колесниченко, были причастны к нарушениям прав человека, что констатировано Европейским судом по правам человека.

Однако с мая 2013 года Колесниченко работал судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. С принятием закона о люстрации он должен был сам подать заявление о том, что подпадает под ограничения. Но этого не сделал.

И только в 2017 году его уволили с должности судьи на основании заключения Минюста и решения Высшего совета правосудия. С чем он не согласился и попытался сохранить свою должность через суд. Судьи Кассационного административного суда в 2019 году назвали незаконным и отменили решение об увольнении Колесниченко.

Но в Большой палате Верховного Суда 1 июля назвали решение КАС необоснованным и отменили его. И теперь экс-глава ВСЮ не может восстановиться в должности судьи и получить компенсацию. В своем решении судьи Палаты обратили внимание на то, что Колесниченко нарушил не только требования закона о люстрации, не подав заявление, но и требования Кодекса судейской этики и Бангалорские принципы поведения судей.

Честь недели / Скриншот из видео

Премию "Честь недели" получают судьи Палаты Верховного Суда, которые не позволили экс-главе Высшего совета юстиции вернуть судейскую мантию. В частности Всеволод Князев, который председательствовал в деле и подготовил текст постановления.

Однако ряд членов Большой Палаты все же написали особое мнение о люстрации Колесниченко

►Например, Михаил Грицев нарушал права человека. Действия судьи привели к повторному проигрышу Украины в Европейском суде по правам человека по делу Яременко против Украины. О принятии такого решения судья не указал и в декларации добродетели, хотя должен.

► Юрий Власов допустил нарушение антикоррупционных требований. Будучи судьей, он не передал в управление акции компании третьим лицам, как того требует антикоррупционное законодательство, а во время собеседования в ВС уклонялся от вопроса о выполнении этого требования.

► Наталья Лященко получила заключение ГРД за несоответствие стиля жизни задекларированным доходам. В частности, судья и ее семья владеют тремя земельными участками, двумя квартирами, недостроенным домом под Киевом, а также приобрели для сына квартиру в столице. Однако какой доход стал источником приобретения – установить невозможно.

Как ни странно, почти все эти судьи в прошлом уже получили заключение о своей недоброчесности или решения о предоставлении информации ГРД. Однако стали судьями Высшей палаты.