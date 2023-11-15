Во Львове стартовала продажа транспортных карт ЛеоКарт: что нужно знать о безналичном проезде

Во Львове на всех видах городских маршрутов вводится безналичная оплата проезда. Начиная со среды 15 ноября, стартует продажа транспортных карт ЛеоКарт.

Львовский городской совет сообщает, что приобрести транспортные карты ЛеоКарт и пополнить их баланс можно будет в 37 пунктах на основных остановках общественного транспорта. Это 31 киоск "Интерпресс" и 6 терминалов EasyPay.

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Продажи ЛеоКарт с 15 ноября уже утвердили

В ЛГС рассказали, что за несколько дней в список, где можно приобрести билеты, войдут еще 7 киосков. В частности, во львовском коммунальном предприятии "Львовавтодор" отметили, что киоски, где будут продавать карточки, можно будет узнать с помощью наклеек ЛеоКарт. До конца ноября этого года такая маркировка будет иметь и терминалы EasyPay.

Как известно, стоимость обычной ЛеоКарт составляет 60 гривен. Их можно будет пополнять от 1 гривны в тех же точках продаж, а также и в дополнительных. С 25 ноября 2023 года функция пополнения будет доступна также и онлайн. Это можно будет сделать на сайте ЛКП "Львовавтодор". Проверить остаток средств на транспортной карте можно будет с помощью валидатора в салоне транспортного средства.

Кроме того, в ЛГС подчеркнули, что комиссионный сбор, независимо от суммы или способа пополнения карты, с пассажира не будет взиматься.

Что ожидать пассажирам общественного транспорта во Львове