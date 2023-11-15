Львівська міська рада повідомляє, що придбати транспортні картки ЛеоКарт та поповнити їхній баланс можна буде у 37 пунктах на основних зупинках громадського транспорту. Це 31 кіоск "Інтерпрес" та 6 терміналів EasyPay.

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Продаж ЛеоКарт з 15 листопада вже затвердили

У ЛМР розповіли, що за кілька днів до списку, де можна придбати квитки увійдуть ще 7 кіосків. Зокрема у львівському комунальному підприємстві "Львівавтодор" зазначили, що кіоски, де продаватимуть картки, можна буде впізнати за допомогою наліпок ЛеоКарт. До кінця листопада цього року таке маркування матимуть і термінали EasyPay.

Як відомо, вартість звичайної ЛеоКарт становить 60 гривень. Їх можна буде поповнювати від 1 гривні в тих же пунктах продажу, а також і в додаткових. З 25 листопада 2023 року функція поповнення буде доступна також і онлайн. Це можна буде зробити на сайті ЛКП "Львівавтодор". Перевірити залишок коштів на транспортній картці можна буде за допомогою валідатора у салоні транспортного засобу.

Крім того, у ЛМР підкреслили, що комісійний збір, незалежно від суми чи способу поповнення картки, з пасажира не стягуватиметься.

Що очікувати пасажирам громадського транспорту у Львові