Есть риск терактов и провокаций: накануне Пасхи СБУ обратилась к украинцам
- СБУ предупредила о риске провокаций и терактов со стороны России во время Пасхи, призывая украинцев быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях.
- В большинстве областей Украины на Пасху установлен комендантский час с 00:00 до 05:00; в отдельных регионах его время варьируется.
Россия пытается расшатать ситуацию в Украине, особенно накануне и во время больших религиозных праздников, в частности Пасхи. Несмотря на заявления о перемирии, ее спецслужбы продолжают информационные атаки, провокации и диверсии.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
О чем предупредила СБУ?
В СБУ отметили, что, несмотря на подобное поведение противника во время праздников, сотрудники службы пытаются постоянно действовать на опережение и предотвращать большинство подобных преступлений, разоблачая российских агентов.
Среди прочего, украинская спецслужба регулярно разоблачает российскую агентуру на искусственном разжигании конфликтов между представителями различных конфессий и религиозных общин,
– говорится в сообщении.
Также стараются разоблачать попытки россиян завербовать украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по гражданской инфраструктуре. Приоритетом для врага являются места массовых скоплений людей.
Хотя правоохранители круглосуточно работают в усиленном режиме для противодействия любым угрозам, однако важной частью безопасности является бдительность самих людей. Поэтому в СБУ порекомендовали украинцам следующее:
- быть особенно бдительными во время посещения массовых мероприятий;
- не поддаваться на провокации или подстрекательство к незаконным действиям;
- сообщать в правоохранительные органы о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;
- сообщать о контактах с незнакомцами, которые предлагают "легкий заработок";
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;
- в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;
- соблюдать установленный комендантский час и тому подобное.
"Напоминаем, что в СБУ круглосуточно работает специальная горячая линия по номеру 1516. Своевременная информация может спасти жизнь. Будьте бдительными и ответственными. Слава Украине", – резюмировали в Службе безопасности Украины.
Обратите внимание! В большинстве областей Украины комендантский час на Пасху будет действовать с 00:00 до 05:00. В Хмельницкой области ограничения ввели с 00:00 до 03:00, а в Кировоградской – с 00:00 до 04:00.
Кого недавно задержала СБУ?
- Недавно задержали мужчину, который пытался ликвидировать высокопоставленного офицера ВМС ВСУ. Киллером оказался 37-летний житель одной из балканских стран, который находился в Украине под видом туриста.
- Ранее СБУ задержала агента ФСБ, который планировал покушение на руководителя Федерации работодателей Украины возле его дома с помощью самодельной бомбы дистанционного действия. Теракт удалось предотвратить.
- До этого в Харькове задержали супругов – российских агентов. Они изготовили самодельную бомбу, которую должны были заложить в центральной части города и дистанционно взорвать во время наибольшего скопления людей.