Безопасность – приоритет, – Ермак о праздновании Пасхи

23 апреля 2022 , 16:34
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Источник:

соцсети Андрея Ермака

В Пасхальную ночь в Украине будет действовать комендантский час, ведь сегодня самый важный приоритет – безопасность.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Он напомнил верующим, что в ночь с 23 на 24 апреля будет действовать комендантский час. В то же время, все желающие могут присоединиться к праздничному богослужению в режиме онлайн-трансляции.

Оставайтесь дома и поддерживайте наших военных. Враг коварен, не оставим ему никаких шансов,
– написал Ермак.

В СБУ также подчеркивают, что подлости у страны-агрессора достаточно, чтобы устроить провокации даже на Пасху, поэтому призывают:

  • воздержаться от массовых скоплений в сооружениях и церквях;
  • главам церквей – минимизировать количество присутствующих в литургиях;
  • соблюдать правила комендантского часа.

Комендантский час в Пасхальную ночь

Для передвижения граждан с 23 апреля 19:00 до 24 апреля 5:00 закрыты следующие области:

  • Донецкая;
  • Запорожская ;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Харьковская;
  • Херсонская.

В Центре Украины и на Западе комендантский час начинается чуть позже. С 23:00 23 апреля до 5:00 24 апреля закрыты следующие области:

  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Днепропетровская ;
  • Житомирская;
  • Закарпатская ;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Кировоградская;
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Полтавская;
  • Ровенская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Хмельницкая;
  • Черкасская;
  • Черновицкая;
  • Черниговская;
  • город Киев.

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Автор: Марта Пономаренко