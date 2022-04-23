Безопасность – приоритет, – Ермак о праздновании Пасхи
Источник:соцсети Андрея Ермака
В Пасхальную ночь в Украине будет действовать комендантский час, ведь сегодня самый важный приоритет – безопасность.
Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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Он напомнил верующим, что в ночь с 23 на 24 апреля будет действовать комендантский час. В то же время, все желающие могут присоединиться к праздничному богослужению в режиме онлайн-трансляции.
Оставайтесь дома и поддерживайте наших военных. Враг коварен, не оставим ему никаких шансов,
– написал Ермак.
В СБУ также подчеркивают, что подлости у страны-агрессора достаточно, чтобы устроить провокации даже на Пасху, поэтому призывают:
- воздержаться от массовых скоплений в сооружениях и церквях;
- главам церквей – минимизировать количество присутствующих в литургиях;
- соблюдать правила комендантского часа.
Комендантский час в Пасхальную ночь
Для передвижения граждан с 23 апреля 19:00 до 24 апреля 5:00 закрыты следующие области:
- Донецкая;
- Запорожская ;
- Луганская;
- Николаевская;
- Харьковская;
- Херсонская.
В Центре Украины и на Западе комендантский час начинается чуть позже. С 23:00 23 апреля до 5:00 24 апреля закрыты следующие области:
- Винницкая;
- Волынская;
- Днепропетровская ;
- Житомирская;
- Закарпатская ;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Кировоградская;
- Львовская;
- Одесская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Черниговская;
- город Киев.
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