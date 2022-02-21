Безопасность – сейчас приоритет: Украина предложила новый формат переговоров о мире

Дмитрий Кулеба заявил, что безопасность нашего государства – в приоритете. Для гарантирования необходимо использовать каждую дипломатическую возможность.

Украина считает, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совбеза ООН, а также Украины, Германии и Турции. Об этом министр сообщил по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

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Безопасность Украины – это сейчас приоритет номер один. Мы используем каждую, малейшую дипломатическую возможность, чтобы ее гарантировать,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Глава дипломатии подчеркнул, что из столицы Бельгии отбывает в Соединенные Штаты, чтобы продлить дипломатические усилия по сдерживанию агрессивных намерений России против нашей страны.

"О возможном саммите президентов США и России. Украина приветствует любые дипломатические усилия, направленные на предотвращение развития конфликта", – добавил министр иностранных дел.

Путина призвали сесть за стол переговоров

Анналена Бербок резко осудила агрессию России против Украины.

Немецкий дипломат призвала Путина сесть за стол переговоров.

Глава МИД подчеркнула, что в переговорах с Кремлем есть красные линии, указав, что "основа сосуществования – международное право, а европейские договоры не подлежат обсуждению".

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