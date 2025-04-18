Реагируйте на тревоги и будьте осторожны: СБУ напомнила украинцам правила безопасности на Пасху

Россияне не имеют ничего святого, а потому на Пасху они могут прибегать к провокациям и наносить удары по Украине. Кроме применения оружия враги могут создавать искусственные конфликтные ситуации между представителями разных конфессий и религиозных общин.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Необходимые меры безопасности во время празднования Пасхи

Накануне самого большого христианского праздника СБУ призвала граждан соблюдать меры безопасности. Стоит быть внимательными и не вестись на возможные провокации российских агентов.

Служба безопасности системно разоблачает попытки россиян по расшатыванию общественно-политической обстановки внутри Украины. На Пасху, когда вместе собирается много людей, такие действия врага могут быть более активными и опасными.

Президент Украины Владимир Зеленский также предупреждал, что коварная Россия может нанести новые удары накануне Пасхи и после. К тому же оккупанты могут привлекать своих агентов к словесным конфликтам и для подготовки терактов и корректировки воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины. В СБУ отметили, что целью россиян могут стать места массового пребывания людей – улицы или дворы жилого массива.

СБУ напоминает простые правила безопасности во время посещения массовых мероприятий:

украинцам не стоит поддаваться на возможные провокации или подстрекательство к незаконным действиям;

нужно соблюдать комендантский час, установленной в вашем регионе;

не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, а во время нее находитесь в укрытиях;

стоит сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации.

Для сообщений о любых вражеских провокаций в СБУ работает специальная горячая линия 0-800-501-482 и электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua.

Если же россияне пытаются завербовать вас или ваших знакомых для поджога авто ВСУ, админзданий, организации теракта или минирования – об этом можно сообщить в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника".

Напоминаем также, что Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь будут традиционно показывать богослужения в онлайн-формате. Посмотреть их можно на официальных страницах в YouTube.