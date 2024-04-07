Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. Он прокомментировал, насколько безопасно судам проходить зерновой коридор.

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Ситуация лучше, чем в прошлом году, – Плетенчук

В прошлом году было несколько инцидентов (связанных с заминированием – 24 Канал), однако без жертв. В этом году ситуация немного лучше. В первую очередь потому, что россияне по состоянию на сейчас не могут минировать акваторию,

– отметил Плетенчук.

По словам представителя, есть вторая опасность для судоходства. Он отметил, что говорится о применении российскими военными как ракет, так и беспилотников. В то же время следует отметил, что в этом направлении также ведется работа.

Дмитрий Плетенчук констатировал, что хоть и существуют эти опасности, зерновой коридор продолжает стабильно работать.

Объемы медленно растут, а мы, свою очередь, обеспечиваем безопасность гражданского судоходства,

– подчеркнул Плетенчук.

Обратим внимание, что российские военные могут атаковать не только судоходство, но и всю Украину. Для этого враг может использовать крылатые ракеты "Калибры". И угроза их запуска остается высокой.

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