Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук. Він прокоментував, наскільки безпечно суднам проходити зерновий коридор.

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Ситуація краща, ніж торік, – Плетенчук

Минулого року було кілька інцидентів (пов'язаних із замінуванням – 24 Канал), проте без жертв. У цьому році ситуація трохи краща. У першу чергу тому, що росіяни станом на зараз не можуть мінувати акваторію,

– зазначив Плетенчук.

За словами речника, є друга небезпека для судноплавства. Він зауважив, що мовиться про застосування російськими військовими як ракет, так і безпілотників. Водночас слід зазначив, що у цьому напрямку також ведеться робота.

Дмитро Плетенчук констатував, що хоч і існують ці небезпеки, зерновий коридор продовжує стабільно працювати.

Обсяги поволі зростають, а ми, своєю чергою, забезпечуємо безпеку цивільного судноплавства,

– підкреслив Плетенчук.

Звернімо увагу, що російські військові можуть атакувати не лише судноплавство, а й усю Україну. Для цього ворог може використати крилаті ракети "Калібри". І загроза їхнього запуску залишається високою.

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