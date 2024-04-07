Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук. Він прокоментував, наскільки безпечно суднам проходити зерновий коридор.
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Ситуація краща, ніж торік, – Плетенчук
Минулого року було кілька інцидентів (пов'язаних із замінуванням – 24 Канал), проте без жертв. У цьому році ситуація трохи краща. У першу чергу тому, що росіяни станом на зараз не можуть мінувати акваторію,
– зазначив Плетенчук.
За словами речника, є друга небезпека для судноплавства. Він зауважив, що мовиться про застосування російськими військовими як ракет, так і безпілотників. Водночас слід зазначив, що у цьому напрямку також ведеться робота.
Дмитро Плетенчук констатував, що хоч і існують ці небезпеки, зерновий коридор продовжує стабільно працювати.
Обсяги поволі зростають, а ми, своєю чергою, забезпечуємо безпеку цивільного судноплавства,
– підкреслив Плетенчук.
Звернімо увагу, що російські військові можуть атакувати не лише судноплавство, а й усю Україну. Для цього ворог може використати крилаті ракети "Калібри". І загроза їхнього запуску залишається високою.
Українців застерігають від загрози атаки "Калібрами"
- Власне, напередодні глава ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що Росія упродовж тривалого часу накопичувала протикорабельні ракети "Калібр". Це означає, що невдовзі загарбники можуть під час чергових масових атак використати і їх.
- У Повітряних силах окреслили небезпеку, пов'язану з "Калібрами". Як зазначив речник Ілля Євлаш, ці ракети – досить потужна зброя. Він зауважив, що вони досить точні та мають високу дальність, яка здатна покривати майже всю територію нашої держави.
- Як зауважила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, у росіян залишаються ракетоносії, завантажені "Калібрами". І їх ворог може використати для нового масованого удару. За її словами, завантажено 50 ракет.
- Наталія Гуменюк додала, що залишається ймовірність удару навіть за тих умов, що ракетоносії заведені у пункт базування. Власне, неодноразово спостерігалися випадки, коли під час масованого удару ворог швидко вивів ракетоносії, завдав удару та завів їх назад.