В России о таком только мечтали: чем оккупантов заманивают переезжать в Мариуполь

Во временно оккупированном Мариуполе царит безумная безработица для украинцев. Ранее они работали на строительстве, которое россияне заморозили. Сами же оккупанты от этого не страдают.

Россияне приезжают в город из-за высоких зарплат, о которых они могли бы только мечтать в своей стране. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что вакансии сохраняются только для "своих".

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Чем оккупантов заманивают переезжать в Мариуполь

По словам руководителя, в Мариуполе заработная плата на большинство должностей в разы больше, чем в России. Такая тенденция во временно оккупированном городе сохраняется давно, все для поощрения россиян переезжать.

Вакансии сохраняются именно для россиян. Это связано с тем, чтобы ипотечное строительство продолжается, спрос на него бешеный. Россияне скупают на нулевом уровне ипотечные дома,

– объяснил Андрющенко.

Некоторые россияне приезжают в Мариуполь и арендуют жилье. Например, фактически разрушенная однокомнатная квартира для аренды стоит 15 тысяч гривен в месяц.

Несмотря на такие высокие цены на квартиры, оккупанты там могут зарабатывать в месяц 150 тысяч рублей, то есть ориентировочно 60 тысяч гривен.

Между тем мариупольцы такие зарплаты не получают. Нет работы и направления в бизнесе, которым бы можно было заниматься, чтобы получать такие деньги. Безработица безумная,

– отметил руководитель.

Он добавил, что большинство мужчин украинцев ранее работали во временно оккупированном Мариуполе на строительстве. После того, как оккупанты его заморозили, часть работает таксистами, остальные – сидит дома.

Кстати, безработица является не единственной проблемой в Мариуполе для украинцев. Сейчас враг активизировал чистки и проверки из-за деятельности украинских партизан.