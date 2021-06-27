В Конституции есть много "от совка" – Бессмертный призвал усовершенствовать права человека
Источник:24 канал
Со Дня принятия Конституции прошло уже четверть века. Документ стоит усовершенствовать, ведь в нем есть много посттоталитарного.
Такое мнение высказал соавтор Конституции Украины Роман Бессмертный. Он считает, что стоит, в частности, заняться вопросами, которые связаны с правами человека.
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"Что касается вопросов, связанных с правами человека – их надо совершенствовать, ведь там очень много "от совка", – заявил Бессмертный.
Конституция принималась в момент трансформации, там осталось много посттоталитарного, которое, по моему мнению, недопустимо,
– добавил он.
По его словам, также надо рассматривать и предлагать совершенствование комплекса статей о местном самоуправлении.
"Это раздел "Парламент", "Президент", "Местное самоуправление и исполнительная власть". Их надо по-новому изучать и вносить коррективы", – пояснил соавтор Конституции.К слову. 28 июня 2021 года Украина отмечает 25 лет после принятия Конституции. Спасатели и авиация активно готовятся к празднику.
Не стоит торопиться, – Бессмертный
Он отметил, что работа над Конституцией – очень серьезная.
"Нельзя торопиться. Надо объяснять людям, почему это делается и как. Если взять украинскую Конституцию, то вступительная часть – 1 и 2 раздел – это "святая святых", – отметил Бессмертный.
Он считает, что касаться этих глав можно только с чистой совестью, совестью и лишь тем людям, которые являются глубоко верующими.
"Часто у нас происходит, что за Конституцию хватаются те, кто не осознает ответственности. Это очень опасная вещь", – подытожил он.Обратите внимание! Интервью с Романом Бессмертным можно прочитать 28 июня в 10:00 на сайте 24 канала. В нем соавтор Конституции рассказал, как принимали документ 25 лет назад.