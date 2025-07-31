На митинге под Верховной Радой возник конфликт между народным депутатом Марьяной Безуглой и людьми, которые пришли на акцию. Депутатке кричали "Позор!" и обвиняли ее в голосовании за антиукраинские законы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения в социальных сетях.

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Что известно о столкновениях митингующих с Безуглой?

Народный депутат снова присоединилась к митингующим. Ранее ее замечали на акциях после того, как депутат проголосовала "за" скандальный законопроект. Однако позже Безуглая заявляла, что не поддерживает отмену независимости НАБУ и САП и выходила на митинг с соответствующими надписями на планшете.

На этот раз Марьяну Безуглую на митинге тоже встретили не радостно. Люди скандировали "Иди на работу", имея в виду, что депутат должна находиться на заседании Верховной Рады и голосовать за законопроект, а не ссориться с митингующими. Также под крики "Позор!" парламентарий успела дать комментарии журналистам.

Марьяну Безуглую заметили на митингах под Радой: видео

Во время дискуссии Марьяна Безуглая отмечала, что на тот момент заседание не началось. Она продолжила свое участие в акции. Депутат поспорила с одним из митингующих, когда он обвинил ее в нарушении прав народа. Далее к конфликту присоединились другие присутствующие.

Безуглая конфликтовала с митингующими под Верховной Радой: смотрите видео

В конце концов, депутата назвали "дурой". Конфликт завершился тем, что началась минута молчания. Безуглая опустилась на колени, а через некоторое время убежала от людей, предположительно на заседание Рады.