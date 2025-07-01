Марьяна Безуглая пришла на протест против закона о НАБУ и САП, за который сама голосовала

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая проголосовала за скандальный законопроект №12414, пришла на митинг против него. Толпа встретила депутата выкриками "Позор!" и "Безуглую вон!".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Безуглая пришла на митинг по НАБУ и САП

Во время митинга Марьяна Безуглая объяснила журналистам свое видение правоохранительной системы.

СБУ должна быть контрразведкой, один орган следствия – это ГБР, и один правоохранительный орган – это Национальная полиция. Когда правоохранительные органы конкурентные и просто передаются дела – это так не работает,

– сказала она.

По словам журналистов, участники акции быстро скопились вокруг депутата и в толпе начали раздаваться лозунги "Безуглую вон!", "Безуглая – ч*рт!", "Позор!", "Предательница!".

Участники митинга встречают Марьяну Безуглую: смотрите видео

Интересно, что на митинг против ликвидации независимости НАБУ и САП Марьяна Безуглая пришла с призывом к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Также она призвала к четким срокам службы для военных и реформам ВСУ.

Ранее Марьяна Безуглая сама заявляла, что она есть в списке депутатов, проголосовавших за законопроект №12414 и "имеет честь там быть". Она писала: "Живем майданами, мечтами и обещаниями. Не будет у нас Сингапура, и Польши не будет".

Эту ситуацию прокомментировал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк и рассказал, что Безуглая активно препятствовала депутатам блокировать трибуну и гордилась своим голосованием за ликвидацию независимости НАБУ и САП.