Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует отстранить Безуглую от должности зампредседателя

5 января Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности отозвал Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя. В парламенте рассказали, является ли это решение окончательным.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, члены Комитета по обороне почти единогласно проголосовали за отзыв Безуглой. Воздержался только один народный избранник.

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Что это значит

По словам Железняка, чтобы принятое решение вступило в силу, его должны поддержать в Верховной Раде более 226 депутатов. Если это произойдет, это будет означать только, что Марьяна Безуглая не будет заместителем председателя Комитета, однако она будет оставаться его членом.

О том, что Безуглую хотят снять с должности, сообщил также член Комитета по обороне Вадим Ивченко. Чиновник отметил, что лично голосовал за отстранение коллеги, поскольку считает, что "в Верховной Раде на соответствующих должностях должны находиться люди, усиливающие наши позиции – в политическом и информационном пространствах".

Сама нардеп не оставила без комментариев свое "отстранение".

Дорогой Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке! Решение можно принять только голосованием в зале. Трудоголики, люблю вас. Отдельная "благодарность" Завитневичу (председатель Комитета – 24 Канал), что инициативно поставил на голосование такую рекомендацию,

– написала в Facebook Безуглая.

Последний скандал вокруг Безуглой: что известно

В конце ноября прошлого года украинскую общественность изрядно возмутило сообщение нардепа Марьяны Безуглой. В своем посту чиновница обвинила Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в том, что тот не представил военный план на 2024 год. Чиновница подчеркнула, что военное руководство страны "должно уйти".

В Офисе президента заверили, что план на войну в 2024 году есть. Сам президент Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря прокомментировал скандальное заявление Безуглой. У главы государства поинтересовались, разделяет ли он позицию нардепа, которая критикует главкома. Президент подчеркнул, что Залужный – это тоже человек из его команды, и заметил, что у него нет времени на то, чтобы следить за сообщениями в соцсетях.