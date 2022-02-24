Безумие с ядерным оружием в руках, – евродепутат о действиях Кремля

Россия атаковала Украину в 5 утра 24 февраля. В Европарламенте высказались, что Кремль – это безумие с ядерным оружием в руках. В этом уже убедилась вся Европа.

Об этом в эфире 24 канала сказал депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс. Он считает, что наивный взгляд на то, что с Кремлем можно договориться – в прошлом.

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"Европа уже убедилась, благодаря вашей войне с 2014 года и действиям Путина сейчас, что в Кремле мы имеем безумие с ядерным оружием в руках. Думаю, это уже стало понятно и для стран старой Европы", – заявил Кубилюс.

Из рук Путина надо забрать оружие

Евродепутат призвал к жестким экономическим и финансовым санкциям, а также надеется, что Россию отключат от SWIFT.

"Европа должна ввести эмбарго на газ и топливо. Это оружие в руках Путина. Он сам может перекрыть поставку газа в Европу, чтобы напугать, поэтому мы должны это сделать сами. Да, будет нелегко и тяжело, но это надо делать", – подчеркнул Кубилюс.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.