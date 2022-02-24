Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат Європейського парламенту Андрюс Кубілюс. Він вважає, що наївний погляд на те, що з Кремлем можна домовитись – в минулому.

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"Європа вже переконалась, завдяки вашій війні з 2014 року та діям Путіна зараз, що в Кремлі ми маємо божевілля з ядерною зброєю в руках. Думаю, це вже стало зрозуміло і для країн старої Європи", – заявив Кубілюс.

З рук Путіна треба забрати зброю

Євродепутат закликав до жорстких економічних та фінансових санкцій, а також надіється, що Росію відключать від SWIFT.

"Європа повинна запровадити ембарго на газ і пальне. Це зброя в руках Путіна. Він сам може перекрити поставку газу в Європу, щоб налякати, тому ми повинні це зробити самі. Так, буде нелегко і важко, але це треба робити", – наголосив Кубілюс.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.