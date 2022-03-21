Безусловная ложь, отвергаемая миром, – Подоляк о выдумках России для оправдания войны

Ложь России, которая должна оправдать начало войны против Украины, не поразила мир. Все цивилизованные страны стали нашими союзниками и стали применять к агрессору мощные санкции.

Россия во избежание санкций пыталась всячески оправдать свое нападение на Украину. Сюрреалистические выдумки оккупантов не убедили никого.

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Попытки России оправдать войну

Советник президента Украины Михаил Подоляк уверяет – ложь агрессора отворачивает от них весь мир.

Истории о биолабораториях, нацистских батальонах, обстрелах Донецка тяжелой артиллерией с многотысячными жертвами... Все это – безусловная ложь, которую отвергает мир, наблюдающий за войной в прямом эфире,

– написал он в своем твиттере.

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