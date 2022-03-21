Росія для уникнення санкцій намагалася усіляко виправдати свій напад на Україну. Сюрреалістичні вигадки окупантів не переконали нікого.

Читайте також СБУ назвала телеграм-канали, які є частиною психологічної війни Росії

Спроби Росії виправдати війну

Радник президента України Михайло Подоляк запевняє – брехня агресора відвертає від них увесь світ.

Історії про біолабораторії, нацистські батальйони, обстріли Донецька важкою артилерією з багатотисячними жертвами... Все це – безумовна брехня, яку відкидає світ, що спостерігає за війною в прямому ефірі,

– написав він у своєму твіттері.

Дивіться також: Anonymous пригрозили зламати 40 компаній, які продовжують співпрацювати з РФ