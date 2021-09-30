Безвиз не отнимут, но дыма без огня не бывает, – Климкин
Источник:LIGA.net
Украине не стоит паниковать из-за слухов об отмене безвизового режима с Европейским Союзом. Впрочем в некоторых странах все же еще есть замечания относительно определенных злоупотреблений.
В частности внутри ЕС проводятся различные дискуссии. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Климкин: В Евросоюзе есть дискуссии относительно Украины
По его словам, некоторые члены Евросоюза обеспокоены злоупотреблениями безвизах с:
- Украиной;
- Молдовой;
- Грузией;
- странами Западных Балкан.
Но когда нашему государству предоставлялся безвизовый режим, было прописано четкую процедуру в случае, если угроза станет реальной. Ведь "из ничего" такие решения не принимаются.
Но дыма без огня не бывает. Спекуляции не пустые. Некоторые страны ЕС, включая Германию и Францию, хотят нажать на Балканские страны.
Дипломат отметил, что сейчас продолжаются обсуждения касательно Украины. Мол, в Евросоюзе жалуются на подделку документов или на проблемы с внедрением верховенства права.
Климкин считает, что сейчас ситуация не критическая, поэтому паниковать и хайповать точно не стоит. Потому что такая реакция может сыграть на руку Кремлю. Но с ЕС нужно говорить на опережение.
Ситуация там может измениться достаточно быстро, а сам факт дискуссий внутри ЕС станет бешеным подарком для России,
– заявил экс-глава МИД Украины.
Слухи об отмене безвиза с ЕС: что известно
- В СМИ 29 сентября появилась информация, что некоторые страны ЕС хотят отменить безвизовый режим с Украиной из-за ряда злоупотреблений.
- В Министерстве иностранных дел опровергли эти слухи и заявили, что не стоит волноваться. Ведь для этого нет и не может быть никаких причин.
- Аналогичное заявление сделал и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он назвал новость об отмене безвиза "фейком".