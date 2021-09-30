Безвиз не отнимут, но дыма без огня не бывает, – Климкин

Украине не стоит паниковать из-за слухов об отмене безвизового режима с Европейским Союзом. Впрочем в некоторых странах все же еще есть замечания относительно определенных злоупотреблений.

В частности внутри ЕС проводятся различные дискуссии. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Климкин: В Евросоюзе есть дискуссии относительно Украины

По его словам, некоторые члены Евросоюза обеспокоены злоупотреблениями безвизах с:

Украиной;

Молдовой;

Грузией;

странами Западных Балкан.

Но когда нашему государству предоставлялся безвизовый режим, было прописано четкую процедуру в случае, если угроза станет реальной. Ведь "из ничего" такие решения не принимаются.

Но дыма без огня не бывает. Спекуляции не пустые. Некоторые страны ЕС, включая Германию и Францию, хотят нажать на Балканские страны. Павел Климкин Бывший министр иностранных дел Украины

Дипломат отметил, что сейчас продолжаются обсуждения касательно Украины. Мол, в Евросоюзе жалуются на подделку документов или на проблемы с внедрением верховенства права.

Климкин считает, что сейчас ситуация не критическая, поэтому паниковать и хайповать точно не стоит. Потому что такая реакция может сыграть на руку Кремлю. Но с ЕС нужно говорить на опережение.

Ситуация там может измениться достаточно быстро, а сам факт дискуссий внутри ЕС станет бешеным подарком для России,

– заявил экс-глава МИД Украины.

Слухи об отмене безвиза с ЕС: что известно