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      Украина расширила безвиз с Монголией и Аргентиной

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      Безвиз для украинцев / www.radiosvoboda.org

      Отныне украинцы смогут путешествовать в Монголию и Аргентину до 90 дней в течении 180 дней. Правительство утвердило соответствующие протоколы 5 февраля.

      Ранее срок безвиза составлял 90 дней в году, отныне – 90 дней в течение 180 дней, написал Гончарук в телеграмме.

      Важно! Украина ввела временный безвизовый режим для граждан Великобритании

      Договор о безвизе с Аргентиной подписали еще 21 ноября 2019 года на встрече главы МИД Украины Вадима Пристайко и посла Аргентины в Украине Елены Микусински. А об увеличении срока безвиза с Монголией договорились 8 ноября 2019 года в посольстве Украины в Варшаве.

      Справка: сейчас украинцы могут путешествовать без визы в 128 стран. Бахрейн и Саудовская Аравия ввели безвиз с Украиной, а Бенин и Джибути – отменили. Полностью безвизовыми странами для украинцев являются 92 страны, для остальных нужно или получать визу по прибытию или проходить предварительную электронную регистрацию.


      Перечень стран, куда украинцам не нужна виза / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Аргентина Безвизовый режим МИД Украины
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