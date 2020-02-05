Украина расширила безвиз с Монголией и Аргентиной

Отныне украинцы смогут путешествовать в Монголию и Аргентину до 90 дней в течении 180 дней. Правительство утвердило соответствующие протоколы 5 февраля.

Ранее срок безвиза составлял 90 дней в году, отныне – 90 дней в течение 180 дней, написал Гончарук в телеграмме.

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Договор о безвизе с Аргентиной подписали еще 21 ноября 2019 года на встрече главы МИД Украины Вадима Пристайко и посла Аргентины в Украине Елены Микусински. А об увеличении срока безвиза с Монголией договорились 8 ноября 2019 года в посольстве Украины в Варшаве.

Справка: сейчас украинцы могут путешествовать без визы в 128 стран. Бахрейн и Саудовская Аравия ввели безвиз с Украиной, а Бенин и Джибути – отменили. Полностью безвизовыми странами для украинцев являются 92 страны, для остальных нужно или получать визу по прибытию или проходить предварительную электронную регистрацию.



Перечень стран, куда украинцам не нужна виза / Инфографика 24 канала