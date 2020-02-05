Україна розширила безвіз з Монголією та Аргентиною

Відтепер українці зможуть подорожувати Монголією та Аргентиною до 90 днів протягом 180 днів. Уряд затвердив відповідні протоколи 5 лютого.

Раніше термін безвізу складав 90 днів протягом року, відтепер – 90 днів протягом 180 днів, написав Гончарук у телеграмі.

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Договір про безвіз з Аргентиною підписали ще 21 листопада 2019 року на зустрічі голови МЗС України Вадима Пристайка та посла Аргентини в Україні Елени Мікусінскі. А про збільшення терміну безвізу з Монголією домовилися 8 листопада 2019 року у посольстві України у Варшаві.

Довідка: наразі українці можуть подорожувати без візи до 128 країн. Бахрейн і Саудівська Аравія запровадили безвіз з Україною, а Бенін і Джібуті – скасували. Повністю безвізовими країнами для українців є 92 країни, для решти потрібно або отримувати візу під час прибуття, або проходити попередню електронну реєстрацію.



Перелік країн, де українцям не потрібна віза / Інфографіка 24 каналу