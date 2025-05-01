На фоне ажиотажа: на OLX продают Биг Тейсти за 40 тысяч гривен

На платформе онлайн-объявлений OLX 1 мая выставили на продажу блюдо из McDonald's. Пользователь предлагает Биг Тейсти за 40 тысяч гривен и отмечает, что бургер "коллекционного выпуска".

Такое объявление появилось на фоне заявления компании о выводе из меню одного из самых любимых бургеров украинцев. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о продаже бургера на OLX

Пользователь платформы с Одесской области опубликовал объявление о продаже Биг Тейсти "коллекционного выпуска". Указанная цена – 40 000 гривен.

На OLX продают Биг Тейсти на фоне ажиотажа / Скриншот объявления

Последняя коллекция 2025 года! В наличии осталось 10 штук. Выпущено 01.05.2025,

– говорится в объявлении.

В четверг, 1 мая, в McDonald's сообщили, что там больше не будет популярного бургера. "Биг Тейсти уходит. Спасибо, что любили его так же, как и мы", – написали в компании.

В McDonald's не отметили, когда именно бургер окончательно исчезнет из меню, но призвали не медлить и успеть попробовать блюдо.

Напомним, что в конце марта этого года на OLX выставили на продажу советский танк Т-10, выпущенный в 1950 году. Владелец отметил, что боевая машина досталась ему от деда. Позже объявление удалили с сайта.