На фоне ажиотажа: на OLX продают Биг Тейсти за 40 тысяч гривен
- На платформе OLX выставили на продажу Биг Тейсти из McDonald's за 40 тысяч гривен, отметив, что это "коллекционный выпуск".
- Объявление появилось после заявления McDonald's о выводе бургера из меню, и продавец указал, что осталось 10 таких блюд.
На платформе онлайн-объявлений OLX 1 мая выставили на продажу блюдо из McDonald's. Пользователь предлагает Биг Тейсти за 40 тысяч гривен и отмечает, что бургер "коллекционного выпуска".
Такое объявление появилось на фоне заявления компании о выводе из меню одного из самых любимых бургеров украинцев. Об этом сообщает 24 Канал.
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Что известно о продаже бургера на OLX
Пользователь платформы с Одесской области опубликовал объявление о продаже Биг Тейсти "коллекционного выпуска". Указанная цена – 40 000 гривен.
На OLX продают Биг Тейсти на фоне ажиотажа / Скриншот объявления
Последняя коллекция 2025 года! В наличии осталось 10 штук. Выпущено 01.05.2025,
– говорится в объявлении.
В четверг, 1 мая, в McDonald's сообщили, что там больше не будет популярного бургера. "Биг Тейсти уходит. Спасибо, что любили его так же, как и мы", – написали в компании.
В McDonald's не отметили, когда именно бургер окончательно исчезнет из меню, но призвали не медлить и успеть попробовать блюдо.
Напомним, что в конце марта этого года на OLX выставили на продажу советский танк Т-10, выпущенный в 1950 году. Владелец отметил, что боевая машина досталась ему от деда. Позже объявление удалили с сайта.