Big Test б/у Renault Megane 3 с дизельным двигателем

У французских автомобилей в целом и у Renault в частности есть много ярых опонентов, которые считают такие машины не надежными, очень дорогими в обслуживании и неудобными в ремонте. Так ли это на самом деле? Попробуем разобраться на примере Renault Megane 3 с дизельным мотором.

Renault Megane 3 выпускался с 2008 по 2016 год. Он пережил пару рестайлингов, которые касались главным образом внешнего вида и практически не затронули техническую часть. Вообще, Renault очень долго эксплуатирует свои платформы и агрегатные базы. Поэтому наш подопытный Renault Megane 3 технически не так уж и сильно отличается от своего предшественника Megane 2.

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Кузов

Кузовов у Megane 3 было много. 3-дверный, и 5-дверынй хетчбек, седан и универсал. Также был кабриолет и отдельная - очень мощная и быстрая версия RS. В целом кузова всех версий очень достойно сопротивляются коррозии. Даже наличие сколов, трещин или царапин на краске не приводит к появлению ржавчины очень долго. В этом смысле Renault гораздо лучше и надежнее подавляющего большинства своих конкурентов.

Моторы

Моторная линейка была не слишком большой. Бензиновые моторы были относительно простыми 16-клапанниками с объёмом 1.4, 1.6 и 2.0 л. Дизель же был представлен в двух объёмах: 1.5 и 1.9 л.

Все бензиновые моторы очень и очень надежны. Даже самый слабый 1,4 может легко проехать без капремонта около 500 тыс. км. Естественно, если его нормально обслуживать. Вовремя менять масло, фильтра, свечи и ремень ГРМ. Кстати, с заменой ремня ГРМ у бензиновых моторов есть некоторые сложности. Доверять эту процедуру можно только специализированным (не обязательно фирменным) сервисам Renault. Ведь для замены ГРМ во всех бензиновых 16-клапанниках нужны специальные фиксаторы – без них ничего хорошего у механиков не получится. Регламент замены ГРМ – 60 тыс.км. и обходиться такая процедура 4-6 тыс. грн.

Единственным слабым местом этих моторов можно назвать разве что фазорегуляторы. О их выходе из строя говорит специфический "хрюкающий" звук при работе прогретого мотора на холостых оборотах. В большинстве случаев с таким звуком можно ездить довольно долго и совместить замену фазорегуляторов с плановой заменой ремня ГРМ.

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И если с бензиновыми Renault Megane 3 все относительно просто, то с дизелями гораздо чаще возникают сложности. При частых коротких поездках по городу забивается сажевый фильтр и загорается сигнальная лампа на приборной панели. Для его прочистки не обязательно ехать на сервис. Можно просто более получаса проехать по трассе со скоростью больше 80 км/ч без резких ускорений – он должен очистится самостоятельно. Или подключить специальный прибор в диагностический разъём OBDII (прибор стоит около 20 долларов) и с помощью мобильного телефона запустить режим прочистки.

Вторая проблема дизельных Renault Megane 3 связана с проворотом шатунных вкладышей. Это очень серьезная и дорогая в ремонте поломка. Связана она с тем, что в Европе (откуда чаще всего и пригоняют подержанные меганы) регламент замены масла в моторе – 30 тыс.км. При работе в таком режиме (на старом и грязном масле) возникают задиры в редукционном клапане маслонасоса. Как результат – низкое давление масла и проворот вкладышей. Бороться с этим следует более частой (раз 2-4 тысячи) заменой масла сразу после покупки авто. Потом можно увеличить сервисный интервал до нормальных для Украины 10-15 тыс.

Третья проблема – выход из строя ТНВД. Такая неисправность связана с конструктивной особенностью. Дело в том, что ТНВД охлаждается в том числе и соляркой. Если в баке ее мало – она быстро нагревается и уже не может достаточно охлаждать детали топливного насоса. Он перегревается и "пускает стружку". Если это произошло – ремонт очень и очень дорогой. Чтоб избежать такой поломки, специалисты советуют не ездить "на лампочке", а держать в баке как минимум 15-20 литров топлива.

Довольно часто (каждые 40-60 тыс.) требуется чистка клапана рециркуляции отработавших газов. Операция не сильно дорогая, 20-30 долларов, но при ее выполнении сам клапан может пострадать (он крепко прикипает и вынуть его с установочного места не просто). Если он повредится, придется раскошелится на замену.

Следующая проблема дизельного мотора 1,5 с индексом 636 связана очень жесткой работой (которую иногда путают с "троением") на холостом ходу при холодном двигателе. Этот конструктивный недочет возникает из-за показаний датчика температуры топлива, который стоит на входе ТНВД. Толковый электри, может эту болячку исправить, впаяв дополнительное сопротивление или перепрограммировав блок управления. Стоит это не очень дорого (как правило около 20-50 долларов), но если этого не сделать - срок жизни мотора будет сокращаться с каждым таким холодным запуском.

Турбина – бич всех дизельных турбомоторов. Ее срок жизни – 250-300 тыс. км., после чего она начинает "кидать масло". В таком случае нужна реставрация либо замена. Стоит это от 200 до 600 долларов в зависимости от степени "убитости" и аппетитов сервиса.

Трансмиссия

Коробки передач у Renault Megane 3 были механические 5 и 6 ступенчатые, 4-диапазонный автомат, вариатор или EDC (не самый удачный аналог DSG).

С самой механической коробкой проблемы возникают крайне редко. Появиться они могут, как правило, из-за незамеченной вовремя течи копеечных сальников. А вот со сцеплением не все так просто. Как и у большинства автомобилей, его ресурс - 100-150 тыс. км. Но при первой замене сцепления (которая обходится в 100-200 долларов) механики советуют менять еще и гидравлический выжимной подшипник (+50-80 долларов) а вот при второй замене, на 200-300 тыс., скорее всего, потребует замены еще и демпферный маховик, который стоит около 400 долларов.

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4-диапазонный автомат, как и подобает коробкам такого типа, очень не любит пробуксовок, резких стартов и несвоевременной замены масла. Если его "не мучать" и вовремя обслуживать, он легко выхаживает 400, а то и 500 тыс. км. С вариатором ситуация схожая. Но проблемы в виде ошибок или полного отказа ехать при пробеге всего в 150-200 тыс. км. совсем не редкость, а ремонт довольно дорогой.

От машин с EDC лучше держаться подальше. У этих коробок очень скромный ресурс, дорогие запчасти и сложный ремонт. Справится с ними могут далеко не на любом СТО.

Подвеска

Задняя подвеска очень простая. На 200-250 тыс км могут потребовать замены лишь не сильно дорогие сайлетблоки задней балки и амортизаторы.

Передняя подвеска требует более тщательного обслуживания. Каждые 80-100 тыс км нужна будет замена больших сайлетблоков передних рычагов, стоек и втулок стабилизатора (для их замены, кстати, нужно снимать подрамник). Около 150-200 тыс. км выхаживают передние амортизаторы, но при их замене рекомендуют также заменить опорные подшипники.

Электрика

Довольно распространенная проблема Renault Megane 3 – выход из строя блока управления климат-контролем. Его замена не слишком дорогая – около 50 долларов. В остальном же, по электрической части Megane 3 – беспроблемный. Единственный нюанс заключается в специфике диагностического оборудования. Если сбросить ошибки или прочистить сажевый фильтр (как было описано выше) можно с помощью недорого китайского сканера, то для более серьёзных операций, например для замены форсунок в дизельном двигателе, потребуется специальный диагностический прибор Renault CAN Clip. Он довольно дорогой и есть, как правило, только на сервисных станциях, которые специализируются на марке Renault.

Вывод

Renault Megane 3, как и любой другой автомобиль, имеет свою специфику и свои правила эксплуатации. Если их соблюдать – ездить он будет долго и счастливо. Обслуживать Megane 3 желательно только на сервисах, которые специализируются на автомобилях марки Renault. В противном случае, последствия ремонта или обслуживания могут оказаться очень дорогими.

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