Big Test вживаного Renault Megane 3 з дизельним двигуном

У французьких автомобілів в цілому, і у Renault зокрема є багато затятих опонентів, які вважають такі машини не надійними, дуже дорогими в обслуговуванні та незручними в ремонті. Чи так це насправді? Спробуємо розібратися на прикладі дуже популярного Renault Megane 3 з дизельним двигуном.

Renault Megane 3 випускався з 2008 до 2016 року. Він пережив пару рестайлінгів, які стосувалися, головним чином зовнішнього вигляду, і практично не торкнулися технічної частини. Взагалі Renault дуже довго експлуатує свої платформи і агрегатні бази. Тому наш піддослідний Renault Megane 3 технічно не дуже відрізняється від свого попередника Megane 2.

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Кузов

Кузовів у Megane 3 було багато. 3-дверний і 5-двериний хетчбек, седан і універсал. Також був кабріолет, а також дуже потужна і швидка версія RS. В цілому кузова всіх версій дуже гідно захищені від корозії. Навіть наявність відколів, тріщин або подряпин на фарбі не призводить до появи іржі дуже довго. У цьому сенсі Renault набагато краще і надійніше переважної більшості своїх конкурентів.

Мотори

Моторна лінійка була не надто великою. Бензинові мотори були відносно простими 16-клапанними з об'ємом 1.4, 1.6 і 2.0 л. Дизель же був представлений в двох обсягах: 1.5 і 1.9 л.

Всі бензинові мотори дуже і дуже надійні. Навіть найслабший 1,4 може легко проїхати без капремонту близько 500 тис. км. Природно, якщо його нормально обслуговувати. Вчасно міняти масло, фільтри, свічки і ремінь ГРМ. До речі, з заміною ременя ГРМ у бензинових моторів є деякі складності. Довіряти цю процедуру можна тільки спеціалізованим (не обов'язково фірмовим) сервісам Renault. Адже для заміни ГРМ у всіх бензинових 16-клапанників потрібні спеціальні фіксатори – без них нічого хорошого у механіків не вийде. Регламент заміни ГРМ – 60 тис. км. і обходиться така процедура у 4-6 тис. грн.

Єдиним слабким місцем цих моторів можна назвати хіба що фазорегулятори. Про їх вихід з ладу говорить специфічний "хрюкаючий" звук при роботі прогрітого мотора на холостих обертах. У більшості випадків з таким звуком можна їздити досить довго і поєднати заміну фазорегулятора з плановою заміною ременя ГРМ.

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І якщо з бензиновими Renault Megane 3 все відносно просто, то з дизелями набагато частіше виникають складності. При частих коротких поїздках по місту забивається сажовий фільтр і загоряється сигнальна лампа на приладовій панелі. Для його прочищення не обов'язково їхати на сервіс. Можна просто більше півгодини проїхати по трасі зі швидкістю більше 80 км/год без різких прискорень – він повинен очиститися самостійно. Або підключити спеціальний прилад в діагностичний роз'єм OBDII (прилад коштує близько 20 доларів) і за допомогою мобільного телефону запустити режим прочищення.

Друга проблема дизельних Renault Megane 3 пов'язана з проворотом шатунних вкладишів. Це дуже серйозна і дорога в ремонті поломка. Пов'язана вона з тим, що в Європі (звідки найчастіше і приганяють старі Меган) регламент заміни масла в моторі – 30 тис.км. При роботі в такому режимі (на старому і брудному маслі) виникають задири в редукційному клапані маслонасоса. Як результат – низький тиск масла і проворот вкладишів. Боротися з цим слід більш частою (раз 2-4 тисячі) заміною масла відразу після покупки авто. Потім можна збільшити сервісний інтервал до нормальних для України 10-15 тис. км.

Третя проблема – вихід з ладу ПНВТ. Така проблема виникла через конструктивну особливість. Справа в тому, що ПНВД охолоджується в тому числі і соляркою. Якщо в баку її мало – вона швидко нагрівається і вже не може достатньо охолоджувати деталі паливного насоса. Він перегрівається і "пускає стружку". Якщо це сталося – ремонт дуже і дуже дорогий. Щоб уникнути такої поломки фахівці радять не їздити "на лампочці", а тримати в баку як мінімум 15-20 літрів палива.

Досить часто (кожні 40-60 тис.) потрібна чистка клапана рециркуляції відпрацьованих газів. Операція не сильно дорога, 20-30 доларів, але при її виконанні сам клапан може постраждати (він міцно прикипає і вийняти його не просто). Якщо він пошкодиться, доведеться розщедритися на заміну.

Наступна проблема дизельного мотора 1,5 з індексом 636 пов'язана з дуже жорсткою роботою (яку іноді плутають з "троїнням") на холостому ходу при холодному двигуні. Цей конструктивний недолік виникає через свідчення датчика температури палива, який стоїть на вході ПНВТ. Розумний електрик може цю болячку виправити, впаявши додатковий опір або через перепрограмування блоку управління. Коштує це не дуже дорого (близько 20-50 доларів), але якщо цього не зробити – термін життя мотора буде скорочуватися з кожним таким холодним запуском.

Турбіна – проблема всіх дизельних турбомоторов. Її термін життя – 250-300 тис. км., після чого вона починає "кидати масло". У такому випадку потрібна реставрація або заміна. Коштує це від 200 до 600 доларів залежно від ступеня "вбитості" і апетитів сервісу.

Трансмісія

Коробки передач у Renault Megane 3 були механічні 5- і 6- ступінчасті, 4-діапазонний автомат, варіатор або EDC (не найвдаліший аналог DSG).

З механічною коробкою проблеми виникають вкрай рідко. З'явитися вони можуть, як правило, через непомічений вчасно витік копійчаних сальників. А ось зі зчепленням не все так просто. Як і у більшості авто його ресурс 100-150 тис. км. Але при першій заміні зчеплення (яка обходиться в 100-200 доларів) механіки радять міняти ще і гідравлічний вижимний підшипник (+ 50-80 доларів), а ось при другій заміні, на 200-300 тис., швидше за все, зажадає заміни ще й демпферний маховик, який коштує близько 400 доларів.

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4-діапазонний автомат, як і личить коробкам такого типу, дуже не любить пробуксовувати, різких стартів і несвоєчасної заміни масла. Якщо його "не мучити" і вчасно обслуговувати, він легко робить 400, а то і 500 тис. км. З варіатором ситуація схожа. Але проблеми у вигляді помилок або повної відмови їхати при пробігу всього в 150-200 тис. км. зовсім не рідкість, а ремонт досить дорогий.

Від машин з EDC краще триматися подалі. У цих коробок дуже скромний ресурс, дорогі запчастини і складний ремонт. Та й впоратися з ними можуть далеко не на будь-якому СТО.

Підвіска

Задня підвіска дуже проста. На 200-250 тис. км можуть зажадати заміни лише не сильно дорогі сайлетблоки задньої балки і амортизатори.

Передня підвіска вимагає більш ретельного обслуговування. Кожні 80-100 тис. км потрібна буде заміна великих сайлетблоков передніх важелів, стійок і втулок стабілізатора (для їх заміни, до речі, потрібно знімати підрамник). Близько 150-200 тис. км виходжують передні амортизатори, але при їх заміні рекомендують також замінити опорні підшипники.

Електрика

Досить поширена проблема Renault Megane 3 – вихід з ладу блоку керування клімат-контролем. Його заміна не дуже дорога – близько 50 доларів. В іншому ж, в електричній частині Megane 3 – беспроблемний. Єдиний нюанс полягає в специфіці діагностичного обладнання. Якщо скинути помилки або прочистити сажовий фільтр (як було описано вище) можна за допомогою недорого китайського сканера, то для більш серйозних операцій, наприклад для заміни форсунок в дизельному двигуні, буде потрібен спеціальний діагностичний прилад Renault CAN Clip. Він досить дорогий і є, як правило, тільки на сервісних станціях, які спеціалізуються на марці Renault.

Висновок

Renault Megane 3, як і будь-який інший автомобіль, має свою специфіку і свої правила експлуатації. Якщо їх дотримуватися – їздити він буде довго і щасливо. Обслуговувати Megane 3 бажано тільки на сервісах, які спеціалізуються на автомобілях марки Renault. В іншому випадку наслідки ремонту або обслуговування можуть виявитися дуже дорогими.

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