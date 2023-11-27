План "Б" по завершению войны в Украине: что с ним не так

Немецкое издание Bild сообщает, что США и Германия пришли к выводу, что Зеленского нужно подвести к мысли о переговорах с Россией путем сокращенных поставок вооружений и другой помощи Украине.

Зеленского склоняют к переговорам

Немецко-американский план, по утверждению Bild, состоит в том, чтобы поставлять Киеву именно то оружие, которое позволило бы украинской армии удерживать нынешние позиции, однако не позволило бы отбить оккупированные Россией территории.

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Никаких предложений проводить переговоры с Россией со стороны американцев или немцев не будет. Украинский президент сам должен обратиться к народу и объяснить, что переговоры должны быть проведены.

США и Германия хотят, чтобы Зеленский осознал, что продолжение конфликта теряет смысл для Украины. В то же время президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц не намерены обращаться к украинскому президенту с предложением начать переговоры с Россией. Ведь по их логике это Зеленский должен думать о переговорах, а не они.

Однако возникает важный вопрос: а какой смысл американцам и немцам приводить Украину к осознанию необходимости переговоров с Россией, если Владимир Путин не заинтересован в таких переговорах. Все заявления Путина и его соратников свидетельствуют, что в Москве до сих пор под переговорами с Украиной подразумевается именно капитуляция Киева.

В чем заключается политическая цель Путина Речь здесь идет не только об удержании уже оккупированных территорий. Политическая цель Путина заключается в том, чтобы уничтожить Украину и присоединить ее территорию к России, или сформировать "союзное государство" с участием России, Беларуси и Украины. Другие бывшие советские республики, с точки зрения стратегического плана Кремля, должны стать в будущем участниками этого союзного государства. В его планах уже до 2030, максимум до 2036 году, должно возникнуть новое союзное государство в границах бывшего СССР.



Путин должен стать главой этого нового государства в границах СССР, и это должно стать кульминацией его долгой политической карьеры. Для россиян Путин должен запомниться, как человек, объединивший их исторические земли, новый Петр I, новая Екатерина II. Именно таковы амбиции российского президента.

Но именно здесь, в этой публикации Bild, есть определенный ответ на столь сложный вопрос. Он заключается в том, что США и Германия будут готовы помогать Украине удерживать территории, которые сегодня не находятся под контролем россиян.

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План "Б"

Даже если Россия не согласится на переговоры с Украиной, а сама Украина также не будет спешить на переговоры с Россией, есть план "Б". Это замороженный конфликт без соглашения между сторонами. В этой ситуации линия соприкосновения, которая будет существовать на момент, когда и в Москве, и в Киеве осознают бесперспективность военных действий, станет новой границей между Украиной и Россией, "минск" без "минска". Так очерчивает источник издания позицию правительства Германии, которая может быть обсуждена с американской администрацией.

Впервые в публикациях западных СМИ, связанных с переговорами между Россией и Украиной, возник другой материал развития событий. Мы представляем себе всю бесперспективность переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Российский президент готов воевать столько, сколько нужно, чтобы довести ситуацию до исчезновения Украины с политической карты мира, а, возможно, и до изгнания большинства украинцев с территории собственного государства, которое должно быть заселено лояльными к режиму россиянами.

Если представить себе, что этот план "Б" может быть реализован в будущем, с ним могут согласиться не только в Германии. Приверженцами такого плана могут стать и оппоненты нынешней администрации США. В случае смены власти в США такой вариант замороженного конфликта может быть принят теми, кто сегодня говорит, что США слишком помогают Украине без успехов на линии фронта.

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Возникает другой вопрос – как во время этого замороженного конфликта будет функционировать Украина? Будут ли украинцы на протяжении 20 – 30-х годов этого столетия постоянными жертвами ракетных атак и атак беспилотников? Будут ли продолжаться процессы вступления в ЕС и НАТО? Или Киеву вежливо скажут, что Украина может проводить переговоры и добиваться успеха, однако членом НАТО она станет только после того, как будет принят политический договор с Россией.

Если не будут найдены ответы на эти главные вопросы, Украина рискует на десятилетие превратиться в серую зону Европы – между ЕС и Россией.