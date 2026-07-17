Андрей Билецкий – командир 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ. Подробности беседы с ним президент обнародовал в телеграм-канале.

Почему Зеленский говорил с Билецким?

Поблагодарил за прочные позиции корпуса. Обсудили ситуацию на фронте в Харьковской и Донецкой областях, возможные действия россиян и наши задачи по обороне. Главное – украинские фронтовые позиции должны быть настолько прочными, насколько это необходимо для защиты независимости и национальных интересов нашего государства в мире и в дипломатической работе. Фронт – это основа. Особое внимание – обеспечению наших подразделений,

– подытожил встречу с Билецким глава государства.