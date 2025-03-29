Миллион получить должны все, кто пошел добровольно в армию до 24 лет, – Билецкий

Андрей Билецкий высказался относительно контракта для 18 – 24-летних юношей и девушек. По его мнению, это неплохая идея, но должна быть справедливость.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Армия TV.

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Что думает Билецкий о "Контракте 18 – 24"

Командир уверен, что материальное поощрение – не главный стимул для молодежи, но оно должно быть. То, что люди пошли в армию "за миллион", не означает, что они безыдейные и лакомые к наживе.

Наоборот, хорошее денежное обеспечение сработает на тех, кто колеблется и думает идти служить после 25 лет или после окончания учебы. Ведь было бы хорошо, чтобы на фронте молодежь стояла бок о бок с более старшими бойцами сейчас, а не через несколько лет. Поэтому не стоит осуждать парней и девушек, которые пошли по этому контракту. Тем более, что потраченные ими деньги вернутся в украинскую экономику.

К слову, в Генштабе пообщались с первой девушкой, которая подписала контракт 18 – 24.

Но так же хорошо было бы, если бы деньги получили все те, кто ушел на фронт добровольно до 24 лет. Это касается тех, кто мобилизовался или подписал контракт. Тогда, по словам Билецкого, это было бы правильное решение на миллиард процентов.

Однако командир знает, что государство готовит определенное "выравнивание".