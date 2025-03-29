Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Армія TV.

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Що думає Білецький про "Контракт 18 – 24"

Командир упевнений, що матеріальне заохочення – не головний стимул для молоді, але воно має бути. Те, що люди пішли в армію "за мільйон", не означає, що вони безідейні та ласі до наживи.

Навпаки, хороше грошове забезпечення спрацює на тих, хто вагається та думає іти служити після 25 років або після закінчення навчання. Тим часом було би добре, щоб на фронті молодь стояла пліч-о-пліч зі старшими вже, а не за кілька років. Тому не варто засуджувати хлопців і дівчат, які пішли за цим контрактом. Тим більше, що витрачені ними гроші повернуться в українську економіку.

До слова, в Генштабі поспілкувалися з першою дівчиною, яка підписала контракт 18 – 24.

Але так само добре було б, якби гроші отримали всі ті, хто пішов на фронт добровільно до 24 років. Це стосується тих, хто мобілізувався або підписав контракт. Тоді, за словами Білецького, це було би правильне рішення на мільярд відсотків.

Проте командир знає, що держава готує певне "вирівнювання".