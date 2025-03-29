Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Ким є перша дівчина, яка підписала контракт 18 – 24

До речі, нещодавно кількість бригад, які беруть участь у програмі, розширили. Тепер можна обрати "Азов", Третю штурмову, "Хартію", "Холодний яр" і низку інших.

Перша дівчина, яка підписала контракт 18 – 24! Принаймні, у 72 бригаді. Вероніці 21 рік, вона має медичну освіту і знає, що принесе у війську користь. Її рідні дізналися про рішення дівчини за півтори доби до початку підготовки. Проте Вероніка впевнена – захищати Україну може кожен. І кожна,

– мовиться в повідомленні.

Вероніка пояснила, що часто жінкам відмовляють у службі саме через стать. Але це неправильно.

Перша дівчина, яка підписала контракт 18 – 24: дивіться відео

Перевагами контракту дівчина бачить можливість взяти іпотеку, мати повне екіпірування, медичне забезпечення. Вероніка говорить, що це додає мотивації і хлопці, які готуються разом з нею, вже хочуть на поле бою. До неї ставляться добре, але як до рівної, за потреби допомагають та пояснюють.

Найважчим в армії вона назвала фізичну підготовку, адже доводиться бігати і в бронежилеті, і без нього, але все "на час".

В АрміяInform додали, що дівчина з Одещини та служить у 72 ОМБр імені Чорних запорожців.

Дізнатися деталі контракту 18-24 і долучитися до нього можна на сайті програми, на відповідній сторінці центру рекрутингу Сухопутних військ або у застосунку "Резерв+".