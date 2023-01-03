Били "Искандерами": во время обстрела Дружковки погиб человек

В результате российского ракетного удара по Дружковке Донецкой области погиб один человек, еще один — ранен. Оккупанты атаковали "Искандерами".

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента. Кроме того, что захватчики решили "демилитаризовать" ледовую арену, они обстреляли и жилищный сектор.

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По Дружковке нанесли два удара из ракетного комплекса "Искандер". Поврежден жилой сектор, ледовая арена и промышленный сектор. Один человек погиб, еще один ранен,

– сказал Тимошенко.

Он также отметил, что сегодня утром россияне обстреляли Курахово из артиллерии, попав в жилой квартал, а в Ахтырском районе Сумской области был зафиксирован авиаудар с вертолета.

Кроме Дружковки, оккупанты в ночь на 3 января обстреливали Краматорск (есть раненый), Островское, Марьинку, Авдеевку, Благодатное, Северск, Торское и Бахмут (есть погибший).

Что известно об обстреле Дружковки