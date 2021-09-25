Били из запрещенного оружия: боевики ранили украинского военного на Донбассе

Российские боевики в субботу, 25 сентября, 2 раза нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский защитник получил огнестрельное ранение.

Пресс-служба Операции объединенных сил сообщила, что враг один раз бил из запрещенного минскими договоренностями оружия. В то же время ситуация находится под контролем украинских защитников.

Заметьте Привлекли резервистов и гражданских: боевики на Донбассе начали масштабные учения

Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение,

– говорится в сообщении.

Где было "горячо"

Вблизи Верхнеторецкого боевики били из запрещенных минометов калибра 120 миллиметров и артиллерийских систем калибра 122 миллиметра.

Возле Марьинки оккупанты осуществили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

Российские самолеты совершили очередную провокацию

Российские самолеты-разведчики типа Су-24МР и Ил-20 залетели в запретную зону в акватории Черного моря. Это произошло 24 сентября.

Там проходили зенитные учения ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск ВСУ.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что таким поведением Россия в очередной раз показала свое истинное лицо.

Чтобы осуществить очередную провокацию, российское руководство подвергло опасности собственных военных летчиков.

Раненого военного госпитализировали. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Сообщение Операции объединенных сил

Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 25 сентября 2021 года

Слава Украине!

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

С начала суток российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.

Вблизи Марьинки российские наемники осуществили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и он был эвакуирован в госпиталь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.