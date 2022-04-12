Били по голове замком и угрожали: как оккупанты издевались над старостью села на Черниговщине

Благодаря обмену пленными 9 апреля удалось освободить старосту села Гремяч на Черниговщине Анну Гаврилину. Женщина провела в плену 20 дней.

Оккупанты задержали старосту и обвиняли в том, что она якобы "работала корректировщиком огня" для украинских военных.

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Как оккупанты издевались над старостью села

Сначала Анну Гаврилину вывезли в палаточный городок, где в течение недели держали в холоде и почти без сна. Во время ежедневных допросов ей угрожали расправой:

били по голове замком,

стреляли над головой,

угрожали прострелить колени.

Затем женщину доставили в СИЗО Курска (на территории РФ), в котором за высказывание проукраинской позиции состригли волосы.

Анна Гаврилина рассказала, что одна из ее соотечественниц из-за пыток пыталась повеситься на тюремной простыне.

Омбудсмен Людмила Денисова подчеркнула, что захватывая украинцев в плен, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права.

К слову, российские захватчики взяли в плен военного Вооруженных Сил Украины на Сумщине. Защитник долгое время не выходил на связь с родными. После этого оккупанты написали его матери, что взяли ее сына в плен.

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