В общей сложности россияне выпустили 5 ракет и 11 "Шахедов". Большинство воздушных целей врага удалось уничтожить.

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Этой ночью оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300 и крылатую ракету "Искандер-К". Кроме того, применили 11 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 10 ударных БПЛА. Разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты "Котляревская" и другая гражданская инфраструктура,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

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