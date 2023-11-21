Загалом росіяни випустили 5 ракет й 11 "Шахедів". Більшість повітряних цілей ворога вдалося знищити.
До теми На Волині та Хмельниччині чули звуки вибухів: ППО могла працювати по ворожих "Шахедах"
Що відомо про нічну таку російських загарбників
Цієї ночі окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300 та крилату ракету "Іскандер-К". Окрім того, застосували 11 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних БпЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидове Донецької області, будівля шахти "Котляревська" та інша цивільна інфраструктура,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.
Читайте також Зима буде важкою, – Зеленський про те, наскільки готова Україна і на що здатна Росія