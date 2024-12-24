Бывшего президент США Билла Клинтона выписали из больницы через день после госпитализации

78-летний Билл Клинтон вернулся домой из больницы. Днем ранее его доставили в больницу с симптомами гриппа.

Семья бывшего президента поблагодарила медиков за помощь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что произошло с Биллом Клинтоном

О возвращении Клинтона домой сообщила его пресс-служба. Также его семья поблагодарила медиков за помощь.

Президент Клинтон был выписан ранее сегодня после лечения от гриппа. Он и его семья глубоко благодарны за исключительную помощь, которую оказывает команда больницы MedStar Georgetown University, и тронуты теплыми сообщениями и пожеланиями, которые он получил. Он посылает самые теплые пожелания всем счастливого и здорового праздничного сезона,

– говорится в заявлении.

78-летнего Билла Клинтона госпитализировали в понедельник для обследования и надзора, поскольку у него поднялась температура. За четверть века как он покинул Белый дом он несколько раз проживал ухудшение здоровья.

В 2004 году ему сделали четырехкратное шунтирование сердца в Нью-Йорке, а в следующем году он пережил частичный коллапс легких. В 2010 году ему делали операцию на сердце. В 2021 году он подхватил урологическую инфекцию, которая распространилась в кровь. Он 6 дней пробыл в больнице.

Напомним, бывшего президента США Клинтона госпитализировали в Вашингтоне 23 декабря. У него заподозрили грипп.