Воздушная тревога сперва была объявлена на Востоке и Севере страны, а затем она стремительно распространилась и на Запад. По состоянию на 14:42 карта полностью покраснела.

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Мониторинговая группа OSINT сообщила, что причиной объявления воздушной опасности является активность ракетоносителей МиГ-31К. Более того, район взлета неизвестен.

В каких областях огласили воздушную тревогу:

  • Киеве и Киевской области,
  • Полтавской области,
  • Черкасской области,
  • Харьковской области,
  • Кировоградской области,
  • Днепропетровской области,
  • Николаевской области,
  • Донецкой области,
  • Житомирской области,
  • Винницкой области,
  • Одесской области,
  • Херсонской области,
  • Запорожская область.