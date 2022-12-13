Повітряну тривогу спершу оголосили на Сході та Півночі країни, а потім вона стрімко поширилась й на Захід. Станом на 14:42 карта повністю "почервоніла".
Увага Окупанти подекуди відступають з Херсонщини: карта бойових дій станом на 13 грудня
Моніторингова група OSINT повідомила, що причина оголошення повітряної небезпеки – активність ракетоносіїв МіГ-31К. Ба більше, район зльоту невідомий.
В яких областях оголили повітряну тривогу:
- Києві та Київській області,
- Полтавській області,
- Черкаській області,
- Харківській області,
- Кіровоградській області,
- Дніпропетровській області,
- Миколаївській області,
- Донецькій області,
- Житомирській області,
- Вінницькій області,
- Одеській області,
- Херсонській області,
- Запорізькій області.