Повітряну тривогу спершу оголосили на Сході та Півночі країни, а потім вона стрімко поширилась й на Захід. Станом на 14:42 карта повністю "почервоніла".

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Моніторингова група OSINT повідомила, що причина оголошення повітряної небезпеки – активність ракетоносіїв МіГ-31К. Ба більше, район зльоту невідомий.

Важливо! МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошені по всіх областях України.

В яких областях оголили повітряну тривогу: