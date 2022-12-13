Повітряну тривогу спершу оголосили на Сході та Півночі країни, а потім вона стрімко поширилась й на Захід. Станом на 14:42 карта повністю "почервоніла".

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Моніторингова група OSINT повідомила, що причина оголошення повітряної небезпеки – активність ракетоносіїв МіГ-31К. Ба більше, район зльоту невідомий.

В яких областях оголили повітряну тривогу:

  • Києві та Київській області,
  • Полтавській області,
  • Черкаській області,
  • Харківській області,
  • Кіровоградській області,
  • Дніпропетровській області,
  • Миколаївській області,
  • Донецькій області,
  • Житомирській області,
  • Вінницькій області,
  • Одеській області,
  • Херсонській області,
  • Запорізькій області.