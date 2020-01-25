У вокзала в Донецкой области нашли взрывное устройство: что известно

Устройство, начиненное опасной взрывчаткой – вероятно, пластидом – нашли в 70 метрах от железнодорожной станции Верхнеторецкое в Донецкой области. Инцидент произошел в пятницу, 24 января.

Патрульные полиции из полка особого назначения "Киев", служащие в зоне ООС, обнаружили взрывчатку у вокзальной станции в Верхнеторецком. Об этом рассказали на сайте Национальной полиции.

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Подозрительное устройство, говорят в полиции, состояло из нескольких металлических модулей. В модулях-контейнерах была взрывчатка – предполагают, что это пластид.

Пластид – вид (смесь) пластических взрывчатых веществ военного назначения (более известная под американским названием С4).

Чрезвычайники обезвредили взрывное устройство, а затем обнаружили вблизи еще и 30-миллиметровый артиллерийский снаряд. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.



Контейнеры с взрывчаткой, обнаруженные у вокзала в Донецкой области / Фото НПУ



Взрывное устройство нашли в 70 метрах от здания вокзала / Фото НПУ

В Укрзализныце говорят, что территория, где нашли взрывчатку не относится к железнодорожной станции. Но в любом случае призывают пассажиров " при обнаружении подозрительных устройств на территории Укрзализныци немедленно сообщать железнодорожникам и правоохранительным органам ".

Верхнеторецкое расположено в 30 километрах от оккупированного Донецка (смотрите карту):