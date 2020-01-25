04:32
25 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарова назвала Бандеру агентом Гитлера. Замена для Собчак
      Вєсті Кремля
      22:49, 24 января
      Вести.UA: Сердючка будет руководить Укрзализныцей? "Тупой и еще тупее" в Раде
      Вєсті.UA
      19:42, 24 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      У вокзала в Донецкой области нашли взрывное устройство: что известно

      22 Читати новину українською
      Вокзальная станция в Верхнеторецком, где удалось обезвредить взрывчатку / НГПУ

      Устройство, начиненное опасной взрывчаткой – вероятно, пластидом – нашли в 70 метрах от железнодорожной станции Верхнеторецкое в Донецкой области. Инцидент произошел в пятницу, 24 января.

      Патрульные полиции из полка особого назначения "Киев", служащие в зоне ООС, обнаружили взрывчатку у вокзальной станции в Верхнеторецком. Об этом рассказали на сайте Национальной полиции.

      Читайте также: Оккупанты ранили в Донбассе военного: какое у него состояние

      Подозрительное устройство, говорят в полиции, состояло из нескольких металлических модулей. В модулях-контейнерах была взрывчатка – предполагают, что это пластид. 

      Пластид – вид (смесь) пластических взрывчатых веществ военного назначения (более известная под американским названием С4). 

      Чрезвычайники обезвредили взрывное устройство, а затем обнаружили вблизи еще и 30-миллиметровый артиллерийский снаряд. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. 

      взрывчатка
      Контейнеры с взрывчаткой, обнаруженные у вокзала в Донецкой области / Фото НПУ

      взрывчатка
      Взрывное устройство нашли в 70 метрах от здания вокзала / Фото НПУ

      В Укрзализныце говорят, что территория, где нашли взрывчатку не относится к железнодорожной станции. Но в любом случае призывают пассажиров "при обнаружении подозрительных устройств на территории Укрзализныци немедленно сообщать железнодорожникам и правоохранительным органам". 

      Верхнеторецкое расположено в 30 километрах от оккупированного Донецка (смотрите карту):

      Важно помнить: Пятая годовщина теракта в Мариуполе: жуткие воспоминания очевидцев трагедии

      Вирусный апокалипсис в Китае: откуда он взялся и грозит ли Украине
      сегодня
      200
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Теракт Укрзализниця Новости Донецка Чрезвычайное происшествие Полиция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:00 Вирусный апокалипсис в Китае: откуда он взялся и грозит ли Украине
      Іван Яковина 200
      24 января , 23:13 Главные новости 24 января: коронавирус мог добраться до Украины, Дугарь изменили меру пресечения
      303
      23 января , 14:00 В главном покерном онлайн-турнире января разыграют 1 000 000 гривен
      74
      24 января , 09:00 Как не получить ожоги и что делать, если это произошло
      155
      24 января , 21:22 Обзор ноутбука Lenovo YOGA S940: производительность в изысканном дизайне
      Анастасія Можаровська 80
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук